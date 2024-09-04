Bu yıl işe girenlerin emeklilik yılı üç döneme ayrılıyor! İşte 2024’te işe giren gençlerin emeklilik yaşı

04 Eylül 2024 11:16 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:08

2024’te işe girenler çalışma hayatına 'merhaba' dedi. Sigortalı bir işte çalışmaya bu yıl başlayan gençlerin emeklilik yaşı da çalıştıkları statü ve prim gününe göre değişecek. Çalışma hayatını planlamaya çalışan gençler emekli olacak yaşı da merak ediyor. İşte bu yıl yeni işe giren gençlerin emeklilik yaşı

2024 SİGORTALILAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLACAK?

Yüz binlerce genç bu ilk defa çalışma hayatına adım attı. Yeni işe giren gençlerin emeklilik yaşı, prim gününü tamamladıkları tarihe göre değişkenlik gösterecek.

Sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayanlar için prim gün koşulu 4/a’lılarda (SSK) 7200, 4/b (BAĞ-KUR) ve 4/c’lilerde (Emekli Sandığı) 9000 gün olarak sayılıyor. Prim gününü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olacak.

EN ERKEN EMEKLİLİK YAŞI 63 OLACAK

Sigortalı bir işte çalışmaya bu yıl başlayan gençlerin emeklilik yaşı ise üç döneme ayrılıyor.

2024 yılında işe giren genç 4/a'lı hiç ara vermeden çalışırsa 7200 prim gününü 2044 yılında bitirecek.

Prim gününü 2044 yılında tamamlayan erkekler 65, kadınlar ise 63 yaşında emeklilik hakkı kazanacak.

Bu yıl işe giren kişi 4/b veya 4/c statüsünde hiç ara vermeden çalışırsa 9000 prim gününü 2049 yılında bitirecek.

Bu koşulda kadınlar ve erkekler 65 yaşından önce emekli olamayacak.

BİRDEN FAZLA STATÜDE ÇALIŞANLAR GENÇLER

Aynı anda birden fazla işyerinde çalışanların emeklilik koşulu şöyle olacak;

2008 sonrası çalışmaya başlayanlar için tüm iş yaşamları boyunca en çok hangi statüde çalıştılarsa o statünün kurallarına göre emekli olmaya hak kazanacak.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞEBİLİR

Yukarıda bahsedilen emeklilik şartları şu anki sistem için geçerli olacak. Ancak gündem emeklilik sisteminin değişeceği sinyalleri bulunuyor.

Milyonları ilgilendiren emeklilik sistemi düzenlemesi için kollar sıvandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "daha adil, dengeli ve sürdürülebilir" bir emeklilik sistemine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Yeni gelecek sistemle birlikte emeklilik yaşı yükselebilir.