Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Buffett sonrası ilk büyük hamle: Berkshire medyaya döndü

Şubat 18, 2026 10:28
1
Buffett sonrası ilk büyük hamle: Berkshire medyaya döndü

Berkshire Hathaway, Warren Buffett’ın medya varlıklarını sattığı 2020’den sonra ilk kez sektöre geri adım attı. Holding, The New York Times’a 351,7 milyon dolarlık yatırım yaparken Apple’daki payını azalttı, Amazon’daki hisselerinin büyük kısmını sattı.

Amerikan holding devi Berkshire Hathaway, uzun bir aranın ardından yeniden medya sektörüne yöneldi. Şirket, salı günü yaptığı açıklamada Berkshire Hathaway’in The New York Times’a yatırım yaptığını duyurdu.

2
Buffett sonrası ilk büyük hamle: Berkshire medyaya döndü

Bu adım, Warren Buffett’ın 2020’de gazete varlıklarını satarak medya alanından çekilmesinden sonra atılan ilk ciddi hamle olması açısından dikkat çekiyor. Açıkçası, Buffett sonrası dönemin nasıl şekilleneceği merak edilirken gelen bu yatırım, piyasada da sürpriz olarak karşılandı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan bildirime göre Berkshire, 2025 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 5,07 milyon Times hissesine sahip. Bu yatırımın toplam değeri ise 351,7 milyon dolar. Rakam küçük değil; ama şirketin genel portföyü düşünüldüğünde stratejik bir tercih gibi duruyor.

3
Buffett sonrası ilk büyük hamle: Berkshire medyaya döndü

APPLE HÂLÂ ZİRVEDE, AMAZON’DA SERT SATIŞ

Dosyada yer alan bilgilere göre Berkshire’ın 31 Aralık itibarıyla ABD’de işlem gören hisse portföyü de netleşti. Şirket, dördüncü çeyrekte Apple’daki payının yüzde 4’ünü azalttı.

Buna rağmen Apple, yaklaşık 62 milyar dolarlık değeriyle holdingin en büyük yatırımı olmayı sürdürüyor. Yani ağırlık hâlâ teknoloji devinde.

4
Buffett sonrası ilk büyük hamle: Berkshire medyaya döndü

Asıl dikkat çeken hamle ise Amazon tarafında geldi. Berkshire, Amazon.com’daki 10 milyon hissenin yüzde 77’sini elden çıkardı. Bu oran, portföy dağılımında ciddi bir değişime işaret ediyor. Teknolojide pozisyon korunuyor ama dağılım yeniden ayarlanıyor gibi.

BUFFETT SONRASI BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Söz konusu çeyrek, Buffett’ın Berkshire’daki 60 yıllık liderliğinin sona erdiği döneme denk geldi. 1 Ocak itibarıyla CEO’luk görevini Greg Abel’e devreden Buffett, yönetim kurulu başkanlığı görevini ise sürdürüyor.

5
Buffett sonrası ilk büyük hamle: Berkshire medyaya döndü

Yatırım kararlarının kim tarafından yönlendirildiğine dair net bir bilgi paylaşılmadı. Bu tercihler Buffett’ın mı, Abel’in mi yoksa portföy yöneticisi Ted Weschler’ın mı imzasını taşıyor bilinmiyor. Diğer portföy yöneticisi Todd Combs’un ise aralık ayında JPMorgan Chase’e katılmak üzere görevinden ayrıldığı hatırlatılıyor.

Berkshire’ın yeni yatırımları genellikle piyasalarda olumlu yankı bulur. Ancak Abel döneminde bu etkinin sürüp sürmeyeceği şimdilik soru işareti. Şirket, Buffett sonrası yatırım stratejisinin nasıl şekilleneceğine dair henüz yeni bir görev dağılımı ya da sorumlu ismi açıklamış değil.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.