Buffett sonrası ilk büyük hamle: Berkshire medyaya döndü

Bu adım, Warren Buffett’ın 2020’de gazete varlıklarını satarak medya alanından çekilmesinden sonra atılan ilk ciddi hamle olması açısından dikkat çekiyor. Açıkçası, Buffett sonrası dönemin nasıl şekilleneceği merak edilirken gelen bu yatırım, piyasada da sürpriz olarak karşılandı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan bildirime göre Berkshire, 2025 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 5,07 milyon Times hissesine sahip. Bu yatırımın toplam değeri ise 351,7 milyon dolar. Rakam küçük değil; ama şirketin genel portföyü düşünüldüğünde stratejik bir tercih gibi duruyor.