Buffett sonrası ilk büyük hamle: Berkshire medyaya döndü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Berkshire Hathaway, Warren Buffett’ın medya varlıklarını sattığı 2020’den sonra ilk kez sektöre geri adım attı. Holding, The New York Times’a 351,7 milyon dolarlık yatırım yaparken Apple’daki payını azalttı, Amazon’daki hisselerinin büyük kısmını sattı.
Amerikan holding devi Berkshire Hathaway, uzun bir aranın ardından yeniden medya sektörüne yöneldi. Şirket, salı günü yaptığı açıklamada Berkshire Hathaway’in The New York Times’a yatırım yaptığını duyurdu.
Bu adım, Warren Buffett’ın 2020’de gazete varlıklarını satarak medya alanından çekilmesinden sonra atılan ilk ciddi hamle olması açısından dikkat çekiyor. Açıkçası, Buffett sonrası dönemin nasıl şekilleneceği merak edilirken gelen bu yatırım, piyasada da sürpriz olarak karşılandı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan bildirime göre Berkshire, 2025 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 5,07 milyon Times hissesine sahip. Bu yatırımın toplam değeri ise 351,7 milyon dolar. Rakam küçük değil; ama şirketin genel portföyü düşünüldüğünde stratejik bir tercih gibi duruyor.
Dosyada yer alan bilgilere göre Berkshire’ın 31 Aralık itibarıyla ABD’de işlem gören hisse portföyü de netleşti. Şirket, dördüncü çeyrekte Apple’daki payının yüzde 4’ünü azalttı.
Buna rağmen Apple, yaklaşık 62 milyar dolarlık değeriyle holdingin en büyük yatırımı olmayı sürdürüyor. Yani ağırlık hâlâ teknoloji devinde.
Asıl dikkat çeken hamle ise Amazon tarafında geldi. Berkshire, Amazon.com’daki 10 milyon hissenin yüzde 77’sini elden çıkardı. Bu oran, portföy dağılımında ciddi bir değişime işaret ediyor. Teknolojide pozisyon korunuyor ama dağılım yeniden ayarlanıyor gibi.
Söz konusu çeyrek, Buffett’ın Berkshire’daki 60 yıllık liderliğinin sona erdiği döneme denk geldi. 1 Ocak itibarıyla CEO’luk görevini Greg Abel’e devreden Buffett, yönetim kurulu başkanlığı görevini ise sürdürüyor.
Yatırım kararlarının kim tarafından yönlendirildiğine dair net bir bilgi paylaşılmadı. Bu tercihler Buffett’ın mı, Abel’in mi yoksa portföy yöneticisi Ted Weschler’ın mı imzasını taşıyor bilinmiyor. Diğer portföy yöneticisi Todd Combs’un ise aralık ayında JPMorgan Chase’e katılmak üzere görevinden ayrıldığı hatırlatılıyor.
Berkshire’ın yeni yatırımları genellikle piyasalarda olumlu yankı bulur. Ancak Abel döneminde bu etkinin sürüp sürmeyeceği şimdilik soru işareti. Şirket, Buffett sonrası yatırım stratejisinin nasıl şekilleneceğine dair henüz yeni bir görev dağılımı ya da sorumlu ismi açıklamış değil.