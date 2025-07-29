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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Buffett’tan dev hamle: 1,2 milyar dolarlık hisse satışı!

Warren Buffett’ın efsanevi yatırım şirketi Berkshire Hathaway, uzun süredir portföyünde tuttuğu VeriSign hisselerinin önemli bir kısmını elden çıkardı. İnternet altyapısı ve alan adı kayıt hizmetleri sunan VeriSign’daki bu büyük satış, piyasada dikkatleri üzerine çekti.

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Buffett’tan dev hamle: 1,2 milyar dolarlık hisse satışı!
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 09:34

Berkshire, her biri 285 dolardan toplam 4,3 milyon adet VeriSign hissesini satarak yaklaşık 1,23 milyar dolarlık brüt gelir elde etti. Bu hamleyle birlikte şirketin VeriSign’daki payı %14,2’den %9,6’ya düştü.

VeriSign’dan yapılan açıklamada, ayrıca 515 bin hisse için daha satış hakkının bulunduğu belirtildi. Ancak bu ek satışlardan firmanın doğrudan bir gelir elde etmeyeceğinin altı çizildi.

Buffett’tan dev hamle: 1,2 milyar dolarlık hisse satışı!

YASAL EŞİK ALTINA DÜŞÜRÜLDÜ

Virginia’nın Reston kentinde faaliyet gösteren VeriSign, yapılan bu satışla Berkshire’ın şirketteki payının %10’un altına çekilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Çünkü %10 barajı, ABD sermaye piyasası yasaları açısından belirli yükümlülükleri devreye sokuyor.

İSKONTO VE HİSSE DÜŞÜŞÜ

Satış fiyatı, VeriSign’ın son kapanış değeri olan 305,98 dolara göre %6,9’luk bir iskontoya denk geliyor. Açıklamanın ardından mesai sonrası işlemlerde VeriSign hisseleri %5,9 düşüşle 288 dolara kadar geriledi.

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ETİKETLER
#sermaye piyasası kurulu
#Berkshire Hathaway
#Verisign
#Hisse Satışları
#Abd Yasal Düzenlemeler
#Ekonomi
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