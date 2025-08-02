Buffett’tan Trump’a uyarı: Bu işi savaşa çevirme

Berkshire Hathaway’in efsane CEO’su Warren Buffett, Donald Trump’ın yeniden gündeme getirdiği sert gümrük vergisi planlarına sert çıktı. “Ticaret bir silah olmamalı” diyerek net bir uyarıda bulunan Buffett, bu tarz politikaların Amerika’yı yalnızlaştıracağı ve ekonomik istikrara ciddi darbe vuracağı görüşünde.

Trump’ın başkanlığa dönüşüyle birlikte ABD, yüksek enflasyonla boğuştuğu bir dönemde yeniden agresif ticaret hamlelerine sahne oluyor. Özellikle Çin gibi büyük ticaret ortaklarına uygulanması planlanan yüksek vergiler, Wall Street’te de yankı buldu.

GÜMRÜK VERGİLERİ: KISA VADELİ KRİZ, UZUN VADELİ TEHDİT

Trump’ın nisan ayında duyurduğu ilk gümrük tarifesi planı, piyasalarda büyük bir şok etkisi yarattı. S&P 500 endeksi sadece üç günde yüzde 10’un üzerinde değer kaybederken, Başkan Trump panik havasını dağıtmak için vergileri temmuz başına erteledi. Ardından bu süre 1 Ağustos’a kadar uzatıldı. Ancak bu geçici adımlar piyasaları yatıştırmaya yetmedi.

Tüketici cephesindeyse durum daha da karmaşık. Pandemi döneminde devletin sunduğu teşvik paketleri sayesinde ayakta kalan milyonlarca Amerikalı, artık artan fiyatlarla baş başa. Devlet desteğinin büyük ölçüde kesildiği şu günlerde, halk daha yüksek yaşam maliyetlerini kendi başına karşılamak zorunda. Bu da, düşük gelir grubundakileri temel ihtiyaçlarından kısmaya itiyor.

“TİCARET SAVAŞLARI BARIŞÇIL DEĞİLDİR”

Buffett, gümrük tarifelerini sadece bir ekonomik önlem olarak değil, “bir dereceye kadar savaş eylemi” olarak tanımlıyor. CBS News’e verdiği röportajda, bu tür uygulamaların misillemeleri tetikleyebileceğini vurgulayan Buffett, “Bu doğrudan kan dökülmesine neden olmayabilir. Ama kesinlikle bir saldırı olarak algılanır” dedi. Omaha Kâhini’nin asıl endişesi ise bu sert politikaların hem kısa vadede ekonomik istikrarı bozması hem de uzun vadede Amerika’nın küresel ilişkilerini zedelemesi.

“DÜNYAYLA DOST OLMAK VARKEN, NEDEN DÜŞMAN OLALIM?”

Buffett’ın son Berkshire Hathaway hissedarlar toplantısında yaptığı konuşma da oldukça çarpıcıydı. ABD’nin başarısının dışa açık yapısıyla mümkün olduğunu hatırlatan yatırımcı, “7,5 milyar insanın sizi sevmemesini göze alıp, 300 milyon kişilik bir ülke olarak kendinizi alkışlamanız çok büyük bir hata olur” diyerek uyardı.

Buffett, geçmişte gümrük tarifelerine alternatif olarak “ithalat sertifikaları” sistemini önermişti. Bu modele göre ihracat yapan şirketler, karşılığında sertifikalar alıyor ve bu belgeleri ithalatçılara satarak bir denge kurulması sağlanıyordu. Ancak bu öneri bugüne dek hayata geçirilmedi.