Buğdayda tehlike çanları çalıyor! Fiyatlar 9 ayın zirvesini gördü

28 May 2024 14:45 - Güncelleme : 28 May 2024 14:47

Dünyanın en pahalı pasaportu belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri

Dünyanın en pahalı pasaportu belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri

Rusya’da bir süredir etkili olan kurak hava koşullarına Ukrayna’da devam eden savaş da eklenince buğday fiyatlarını dokuz ayın zirvesine taşıdı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEDİRGİNLİĞİ ARTIRDI

CME vadeli buğdayının Asya'da bu sabah gerçekleşen işlemlerinde, fiyat yüzde 3,3 artarak dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Temmuz vadeli buğday 7,20 dolar/bushel seviyesini görürken şu sıralarda 7,12 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Analistler, son haftalarda en büyük ihracatçı Rusya için üretim tahminlerini düşürdü. Ukrayna ise rekor düzeyde kurak bir mayıs ayını bekliyor. Tüm bunlara ilave olarak Batı Avustralya'daki tarihi düşük yağışlar da tedirginliği artırıyor.

STOKLAR AZALIYOR

ABD Tarım Bakanlığı, küresel buğday stoklarının önümüzdeki sezon dokuz yılın en düşük seviyesine gerileyebileceğini öngördü. Hedge fonları ise Amerikan piyasasındaki net düşüş beklentilerini düşürdü.

ACIMASIZCA KULLANIYORLAR

Amerikan piyasasındaki net düşüş beklentilerini azaltıyor. Öngörü, Paris'teki buğday vadeli işlemlerinin Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından geldi.

IKON Commodities'in CEO'su Ole Houe; rallinin, kısmen yetiştiricilerin tozun yatışmasını beklerken stoklarını tutmalarından da kaynaklandığını söyledi. "Yetiştiriciler tüm güce sahip ve bunu acımasızca kullanıyorlar." diyen Houe, satmaya karar verdiklerinde talebin hızla azalabileceğini de sözlerine ekledi.