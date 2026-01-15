Bugün devreye girdi, yüzde 66 artırıldı! Kredi kartlarında yeni dönem

Kategoriler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan son dakika duyurusuyla birlikte, milyonlarca kart kullanıcısını doğrudan ilgilendiren temassız ödeme limiti 2026 yılı itibarıyla yeniden düzenlendi. Özellikle market, akaryakıt ve giyim alışverişlerinde şifre girmeden hızlı işlem yapma imkânı sağlayan kredi kartı şifresiz işlem limiti, kullanıcı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yukarı yönlü güncellendi. İşte bugün devreye alınan düzenlemeden tüm detaylar...
Kredi kartı ve banka kartı kullananları ilgilendiren temassız ödeme kolaylığı 2 bin 500 liraya yükseldi. Böylece limitler bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseldiği için yüzde 66,66'lık artış meydana geldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra revize edildiği ifade edildi.
BUGÜN DEVREYE GİRDİ
Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak geçerli olacağı bildirildi.
BDDK’nın bankalara ilettiği yazıda, temassız ödemelerde şifresiz işlem yeni limitinin 15 Ocak itibarıyla uygulamaya gireceği ifade edildi.
Dünya genelindeki örneklere bakıldığında, bu limitin İngiltere’de 100 sterlin olduğu belirlenirken; Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya’da ise genellikle 50 euro seviyesinde uygulanmakta..
BİLİNÇLİ OLARAK DÜŞÜK TUTULUYOR
Temassız ödeme limitleri bilinçli olarak tüm limiti kapsamıyor ve 2 bin 500 liradan oluşuyor. Bir dönem POS cihazlarıyla vatandaşların çanta, cüzdanlarına yakın geçen kişiler yasa dışı olarak ödeme alıyordu.
Bunun önüne geçebilmek için limitler daha düşük tutulmaya başlandı.