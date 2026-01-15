Bugün devreye girdi, yüzde 66 artırıldı! Kredi kartlarında yeni dönem

BİLİNÇLİ OLARAK DÜŞÜK TUTULUYOR

Temassız ödeme limitleri bilinçli olarak tüm limiti kapsamıyor ve 2 bin 500 liradan oluşuyor. Bir dönem POS cihazlarıyla vatandaşların çanta, cüzdanlarına yakın geçen kişiler yasa dışı olarak ödeme alıyordu.

Bunun önüne geçebilmek için limitler daha düşük tutulmaya başlandı.