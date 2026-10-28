İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer büyükşehirlerde toplu taşıma araçları için alınan karar açıklandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Etkinliklerin merkezi okullar olurken birçok farklı bölgede Cumhuriyet Bayramı için etkinlikler hazırlandı. İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve provaları için kapalı olacak yolları duyurdu. Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü sebebiyle Vatan Caddesi gidiş ve gelişleri ile D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu Caddeleri araç trafiğine kapalı olacak. Kapalı yollar sebebiyle toplu taşıma araçlarına yönelecek vatandaşlar ise ücretli olup olmadığını merak ediyor. Ücretsiz toplu taşıma araçlarından yararlanabilmek için İstanbul’da yaşayanların kart kişiselleştirmesi yapması gerekiyor. Peki 28-29 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, alınan kararın detayları…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Ekim metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapur ve marmaray bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı ve tatil nedeniyle kapalı olacak yerler hakkında bilgi verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanacak. 28 Ekim tarihinde toplu taşıma araçları ücretli hizmet verecek, ücretsiz kullanım 29 Ekim saat 00:00'dan itibaren başlayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olmasına yerel yönetimler karar veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Başkentray ve İZBAN ücretsiz hizmet vermeye devam edecek. 29 Ekim'de belediyeler, nüfus müdürlükleri, valilikler, kaymakamlıklar, noterler, okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Sağlık kurumlarından hastanelerin acil servisleri dışındaki servisleri hizmet vermeyecek, Aile Sağlığı Merkezleri tam gün kapalı olacak.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sebebiyle İstanbul’da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Benzer şekilde Ankara’da da kapalı olacak yollar valilik tarafından açıklandı.

Resmi tatiller kanununda yer alan bilgiye göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim öğleden sonra saat 13.00’ten itibaren başlayacak.

28 Ekim tarihinde otobüs, marmaray, metro, metrobüs, vapur ve diğer tüm toplu taşıma araçları ücretli olarak hizmet verecek. Toplu taşımanın ücretsiz olması ise 29 Ekim saat 00.00’dan itibaren başlayacak.

29 EKİM İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde toplu taşımanın ücretsiz olmasına o ilin yerel yönetimleri karar veriyor. İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olan toplu taşıma araçlarının her 29 Ekim’de olduğu gibi bu yılda ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan karara göre ise İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek.



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SEBEBİYLE KAPALI OLAN YERLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle perşembe günü belediyeler, nüfus müdürlükleri, valilikler, kaymakamlıklar, noterler ve diğer tüm kamu kurumlarıyla beraber okullar ve üniversiteler kapalı olacak.

Benzer şekilde sağlık kurumlarından olan hastanelerin acil servisleri dışındaki servisleri hizmet vermeyecek. Eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirler.

Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları da perşembe günü tam gün kapalı olacak. Perşembe günü kapalı olan kamu kurumları, faaliyetlerine cuma günü (30 Ekim) kaldığı yerden devam edecek.