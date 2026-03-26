Bunlar da villakondu... Talep patladı! Kritik 3 milyon TL detayı

Yetkililere çağrıda bulunan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların villa tanımını netleştirmesi gerektiğini belirterek, "Aldığınız yerlerin villa olabilmesi için ses ve görüntü anlamında yan taraftaki komşularınızla birbirinizi görmemeniz gerekiyor. Önünüzde bayağı bir peyzaj alanınızın olması gerekiyor. Site şeklinde olması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Alınan evler villa olmuyor, 'Villakondu' oluyor. Vatandaşlarımız örneğin orayı müstakil ev olarak alacak olsa 7 milyon, villa dediği zaman 10 milyon. Dolayısıyla burada olan yine vatandaşımıza oluyor. Bizim buradaki gayemiz, vatandaşın ne aldığını bilmesini istiyoruz" dedi.