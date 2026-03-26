Bunlar da villakondu... Talep patladı! Kritik 3 milyon TL detayı

Mart 26, 2026 10:37
Pandemi ve ardından yaşanan deprem felaketiyle birlikte apartmanda oturmak istemeyen vatandaşlar villa veya müstakil evlere yöneldi. Hal böyle olunca da mantar gibi gecekonduları andıran villalar yapıldı. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Bunlara 'Villa' demek mümkün değil, bunlar 'Villakondu'dur. Villa olmanın şartlarının düzenlenmesi gerekiyor" dedi.

 

Pandemi ve 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası apartman yaşamından uzaklaşmak isteyen vatandaşların villa ve müstakil evlere yönelmesi, denetimsiz yapılaşmayı da beraberinde getirdi. Özellikle Adana'nın merkez Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki gecekonduları andıran ve teknik yeterlilikten uzak yapılar çoğalırken, sektör temsilcileri, bu yapıların hem güvenlik hem de şehir estetiği açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

'VİLLA ŞARTLARININ DÜZENLENMESİ GEREK'

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların müstakil yapılara yöneldiğini ifade ederek, "Özellikle pandemi ve depremden sonra, apartmandan korkan vatandaşlarımız böyle bir girişime başvurdular. 

Tabii bunu fırsat bilen müteahhitlerimiz küçük küçük mantar gibi, gecekondu tabiriyle anılan binalar yapmaya başladılar. Bunlara ‘Villa' demek mümkün değil, bunlar ‘Villakondu'dur. Villa olmanın şartlarının düzenlenmesi gerekiyor. 6 metrelik mesafeyle, 200 metrekarelik bir arsada, küçük küçük binalara villa demek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

'İLERİDE BÜYÜK SORUNLAR OLACAK'

Vatandaşların bu tür yapıları alırken dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Karslıoğlu, "Hem devletimizin bir villa tanımı yapması lazım hem de vatandaşlarımızın alırken bunların villa olmadığını bilerek müstakil bir ev niyetine almaları gerekiyor. Yani burada bir de vatandaşlarımızı tabiri caizse kazıklamaya gerek yoktur. Bunların sorunları ileride çok büyük olacaktır.

 Örneğin her bir villaya sarı kot, kırmızı kot dediğimiz sistemleri belediyelerin vermesi gerekiyor. Genel bazlı bakıyorlar. Biliyorsunuz, yağmurların çok yağmasından dolayı bunlar ileride su alabilecek, sorunları sonradan görebileceğimiz yapılar olmuş olacak. Onun için vatandaşlarımızın villa değil de müstakil ev aldık diye düşünmeleri gerekiyor" diye konuştu.
 

Yetkililere çağrıda bulunan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların villa tanımını netleştirmesi gerektiğini belirterek, "Aldığınız yerlerin villa olabilmesi için ses ve görüntü anlamında yan taraftaki komşularınızla birbirinizi görmemeniz gerekiyor. Önünüzde bayağı bir peyzaj alanınızın olması gerekiyor. Site şeklinde olması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Alınan evler villa olmuyor, 'Villakondu' oluyor. Vatandaşlarımız örneğin orayı müstakil ev olarak alacak olsa 7 milyon, villa dediği zaman 10 milyon. Dolayısıyla burada olan yine vatandaşımıza oluyor. Bizim buradaki gayemiz, vatandaşın ne aldığını bilmesini istiyoruz" dedi.

