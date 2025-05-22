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 | Bengü Sarıkuş

Bunu yapan yandı! Maaşını SGK'ya faiziyle geri ödeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada yasalara uygun davranılmaması konusunda uyarılar yinelendi. SGK, yasaya aykırı davrananların aylıklarını durdurup geriye dönük faiziyle ödeme tahsil edeceğini açıkladı.

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Bunu yapan yandı! Maaşını SGK'ya faiziyle geri ödeyecek
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 17:34

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşamaya devam eden kişilere bağlanan aylıkların, yapılan denetimler sonucunda kesildiğini açıkladı. Kurum yetkilileri, bu tür uygulamaların yasaya aykırı olduğunu vurgulayarak, vatandaşları hak kaybı yaşamamaları için mevzuata uygun davranmaya çağırdı.

Kurum, yapılan denetim ve incelemeler sonucunda bu durumun tespit edilmesi halinde, kişilere bağlanan dul ve yetim aylıkları başta olmak üzere çeşitli sosyal güvenlik ödemelerinin kesildiğini bildirdi.

Bunu yapan yandı! Maaşını SGK'ya faiziyle geri ödeyecek

KAMU ZARARINDAN CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

SGK yetkilileri, söz konusu uygulamanın yasalara dayandığını ve suistimallerin önlenmesi amacıyla yürütüldüğünü belirtti. SGK, vatandaşlara şu çağrıda bulundu: “Hak sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları adına, sosyal güvenlik mevzuatına uygun davranmaları büyük önem taşımaktadır. Kurum olarak bu tür suiistimallerin önüne geçmek için denetimlerimiz titizlikle sürdürülmektedir.”

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ETİKETLER
#sosyal güvenlik kurumu
#sosyal güvenlik kurumu (sgk)
#Sgk Borçları
#Sgk Borcu
#Dul Ve Yetim Aylıkları
#boşandığı eşiyle birlikte yaşayıp maaş alan
#Ekonomi
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