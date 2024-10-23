Bunu yapanın elektrik faturası yüzde 90 düşecek! İşte hiç kimsenin bilmediği o yöntem

23 Ekim 2024 10:42 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:51

İster ev sahibi olun, ister özel veya sosyal kiracı olun, ister öğrenci olun, isterseniz de anne babanızla yaşıyor olun faturalarınızı düşürmenin kolay bir yolu var. Faturalarınızın neden yüksek geldiğini anlamak ve evde enerji tasarrufu için yapabileceğiniz çok şey var. Elektrik faturasında tasarruf sağlamanın yolları belli oldu. Bu yöntemle fatura yüzde 90 düşüyor.

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Hepimiz evlerimizde kullandığımız enerjiden sorumluyuz. Ancak son zamanlarda gelen yüksek faturalar vatandaşı düşündürüyor. Özellikle kış aylarının da bastırmasıyla faturalar daha da yükselecek. Haneler ise maliyetleri düşürmenin yollarını arıyor. Elektrik​ faturanızı düşürmek için birçok akıllı ipuçları bulunuyor.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPMALI?

Elektrik faturanızda yüzde 90'a varan oranlarda tasarruf​ sağlayabilirsiniz. Kış aylarında, birçok hane daha yüksek ısıtma ihtiyaçları nedeniyle elektrik tüketiminde önemli bir artış yaşar. Soğuk havalarda konforlu kalmak elzem olsa da, bunun bedeli elektrik faturalarının artması olmak zorunda değil. Stratejik enerji​ tasarrufu uygulamalarını uygulayarak, konfordan ödün vermeden kışın elektrik masraflarınızı azaltabilirsiniz.

Isıtma sisteminizi optimize etmekten enerji tasarruflu alışkanlıklar edinmeye kadar, bu öneriler evinizi sıcak ve konforlu tutarken elektrik masraflarınızda gözle görülür bir etki oluşturacak. Kış sezonu boyunca para ve enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olabilecek bazı uygulanabilir ipuçları şöyle;

ELEKTRİK FATURASI NASIL UCUZ GELİR?

Yoğun tüketim saatlerinizi elektronik sayaçla üç zamanlı tarifeye göre ayarlayabilirsiniz. Ancak tüketim konusunda zamanlamaya dikkat etmiyorsanız, tek zamanlı tarifede kalmayı da tercih edebilirsiniz.

17.00-22.00 saatleri arasında uygulanan en pahalı, 22.00-06.00 saatleri arasında uygulanan ise en ucuz olan tarifedir.

Bir kişi elektriği 17.00-22.00 saatleri arasında yoğun olarak kullanırsa, fiyatı fazla ama gece 22.00'den sonra kullandığı zaman bu fiyat yarı yarıya düşer.

Mekanik sayaçlarda bu üçlü tarifeyi kullanmak mümkün değil. Ancak vatandaşlar mekanik sayaçlarını değiştirip bu tarife sistemine geçer ve elektrik tüketimini de yoğun olarak 17.00-22.00 saatleri arasında yapmazsa kesinlikle elektrik faturalarında önemli bir düşüş sağlar.

ELEKTRİK FATURANIZI AZALTMANIN YOLLARI