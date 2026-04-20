Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Buralardan ev alanlar parayı daha çabuk buluyor! Kira getirisinde 'uçan' 2 sürpriz şehir

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 11:59
1
Türkiye genelinde konut piyasası ilk çeyrekte kabuk değiştirirken, ortalama metrekare fiyatları 48 bin 323 TL eşiğini aşarak yıllık bazda %28,21 artış gösterdi. Kira fiyatlarındaki %34,45’lik ivmelenme, yatırım amaçlı alınan konutların geri dönüş (amortisman) süresini 209 aydan 200 aya çekerek gayrimenkulü yeniden "kazançlı" rotaya soktu. 

İstanbul, 'en pahalı il' unvanını Muğla’dan geri alırken; yüksek fiyatlara rağmen kira getirisinde sürpriz yapan iki şehir, konut yatırımında ezberleri bozmaya hazırlanıyor. 

İşte rakamlarla yeni emlak haritası ve öne çıkan o adresler...

2
konut fiyatları

Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verileri, Türkiye gayrimenkul piyasasında son 1 yıllık dönemde önemli gelişmelerin yaşandığını ortaya koydu.

Türkiye gazetesinin aktardığı verilere göre; mega kent İstanbul’da 2025 yılının ilk çeyreğinde 60 bin 925 TL olan metrekare satış fiyatı, 2026’nın aynı döneminde 79 bin 396 TL’ye yükseldi. Özellikle Covid-19 salgının ardından kaçış noktası olan Muğla’da ise aynı dönemde fiyatlar, 66 bin 547 TL’den 79 bin 255 TL’ye çıktı.

3
konut fiyatları

İSTANBUL LİDERLİĞİ GERİ ALDI 

Rakamlar, iki kentin fiyat rekabetinde İstanbul’un yeninden öne geçtiğini gösterdi. Bu arada bu yıl ilk çeyrekte Antalya 54 bin 450 TL metrekare fiyatı ile üçüncü, İzmir 52 bin 510 TL ile dördüncü ve Çanakkale de 48 bin 881 TL ile beşinci en pahalı il statüsünde yer aldı.

4
FİYAT VE KİRA ARTIŞLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Rakamlara göre Türkiye genelinde ortalama metrekare satış fiyatı son 1 yılda %28,21 artışla 48 bin 323 TL’ye yükseldi. Geçen yıl bu fiyat 37.688 TL seviyesinde bulunuyordu.

Kiralara bakıldığında ise daha hızlı artış dikkat çekti. 2025’in ilk çeyreğinde 180 TL olan ortalama metrekare kira fiyatı, bu yılın aynı döneminde 242 TL’ye yükseldi. Kiralardaki artış %34,45 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de son 1 yıllık dönemde yatırım amaçlı alınan bir konutun geri dönüş süresi de 209 aydan 200 aya kadar geriledi.

 

5
kira getirisi

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLLLER HANGİLERİ?

Şehirler bazında bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Bu yıl ilk çeyrekte kira getirisi en yüksek iller, bu illerde ortalama metrekare fiyatları ve amortisman süreleri şöyle sıralanıyor:

-Kocaeli: 42.348 TL (185 ay)

-Tekirdağ: 39.097 TL (188 ay)

-Erzurum: 26.245 TL (188 ay)

-Kırklareli: 40.525 TL (189 ay)

 

 

6
-Şanlıurfa: 25.448 TL (189 ay)

-Diyarbakır: 34.335 TL (190 ay)

-Çankırı: 28.411 TL (190 ay)

-Kahramanmaraş: 27.756 TL (190 ay)

-Hatay: 26.923 TL (190 ay)

-Siirt: 25.000 TL (190 ay)

 

7
KİRA GETİRİSİ EN DÜŞÜK İLLER

Kira getirisi en düşük iller ise ortalama metrekare fiyatları ve amortisman süreleri ile şöyle:

-Muğla: 79.255 TL (238 ay)

-Kastamonu: 36.441 TL (234 ay)

-Aksaray: 32.258 TL (231 ay)

-Burdur: 34.027 TL (230 ay)

-Isparta: 36.207 TL (229 ay)

 

8
-Iğdır: 28.352 TL (225 ay)

-Trabzon: 34.903 TL (223 ay)

-Niğde: 30.000 TL (223 ay)

-Rize: 38.462 TL (219 ay)

-Muş: 25.806 TL (219 ay)

 

9
kira getirisi

RAKAMALAR NE SÖYLÜYOR?

-Muğla, Türkiye’de zirve seviyeye yakın fiyatına rağmen 238 aylık “en uzun amortisman süresiyle” kira getirisi için en dezavantajlı il olarak öne çıkıyor.

-İstanbul’da amortisman süresi ise 196 ay… Mega kent bu kira getirisi ile “en avantajlı ilk 10 il” arasında yer almıyor.

 

10
kocaeli kiralık daire

-Kocaeli güçlü sanayi istihdamı ve canlı kiralık piyasasıyla, Türkiye’de konut yatırımı için en verimli il olarak öne çıktı.

-İstanbul’un batıya açılan kapısı, lojistik koridoru ve yine gelişen sanayi kenti olarak kendini gösteren Tekirdağ ise kira getirisinde ikinci sırada yer aldı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.