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Ekonomi
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 | Selahattin Demirel

Bursa'da devletle çiftçi karşı karşıya geldi! İş makineleri tarlaları düzledi

Bursa Kestel'de yasal statüde tarım yapmayan çiftçiler ile Devlet Su İşleri (DSİ) karşı karşıya geldi. Çiftçiler istedikleri sürenin verilmediği konusunda şikayet ederken DSİ yetkilileri ise çiftçilerin tarladan ürünü kaldırır kaldırmaz yeni bir ürün ektiklerini söyledi.

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Bursa'da devletle çiftçi karşı karşıya geldi! İş makineleri tarlaları düzledi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 19:49

DSİ 1. BölgeMüdürlüğünün Kestel ilçesi Gölbaşı havzasında yasa dışı tarımsal üretim yapan üreticilere verdiği süre 5 Mayıs itibarıyla doldu. Üreticilerin arazilerini tahliye etmemesi üzerine DSİ ekipleri, iş makineleriyle göl havzasına geldi. Güvenlik önlemleri altında ekili araziler, iş makineleriyle düzlendi.

Geçen hafta uyarı üzerine lahanasını toplayan bir üreticinin üretim yaptığı arazi ise göl seviyesinin yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı.

Bursa'da devletle çiftçi karşı karşıya geldi! İş makineleri tarlaları düzledi

"45 SÜRE İSTEDİK VERMEDİLER"

Üreticiler, çok masraf yaptıklarını, tohum, gübre, ekim ve dikim maliyetlerini karşılayamadan ürünlerinden olduklarını belirterek, 45 gün süre istediklerini ancak kabul görmediğini söyledi. Göl havzasında üretim yapan Hasan Esen, 2 yıl ekilmeyen arazilerin el konulup kiralanmasına yönelik yönetmelik varken boş araziyi ektikleri için kendilerine yapılanı anlamadıklarını söyleyerek, çelişkili kararlar yüzünden mağdur olduklarını kaydetti.

Bursa'da devletle çiftçi karşı karşıya geldi! İş makineleri tarlaları düzledi

"ÜRÜNÜN YERİNE HEMEN BAŞKASINI EKİYORLAR"

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, Gölbaşı Baraj Gölü havzasındayasa dışı tarımsal üretim yapanların sürekli süre talep ettiğini ancak hasadı yapılan ürünün yerine hemen yeni ekim yapıldığını belirterek, tüm işlemlerinhukuka bağlı kalınarak, kamu menfaati gözetilerek yürütüldüğü ve ekime izin verilmeyeceğini açıkladı.

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#Ekonomi
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