Bursa’da ekmeğe zam: Yeni tarife belli oldu!

25 Ağustos 2024 23:29 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 23:34

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Hem indirim hem zam var: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Hem indirim hem zam var: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapılan zamla 300 gram ekmek 12 lira oldu. Yesaş Ekmek tarafından yapılan açıklamada, maliyetler gerekçe gösterildi. "Artan maliyetler karşısında uzun süre ekmeğe zam artışı yapılmayan ilçemizde fırıncı esnafımız, satış noktalarımız zarar ediyordu" denilen açıklamada, "Yapılan görüşmeler sonrası yönetim kurulumuzun aldığı karar gereğince pazartesi gününden itibaren Yenişehir'de 300 gram ekmek 12 liradan satılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN AYNI FİYATTAN DEVAM

Yapılan açıklamada ayrıca ekmeğin satıldığı market ve bakkallarda 80 kuruş kar oranı 1 lira 25 kuruş olarak arttığı, geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahipleri için açıklanan 300 gram 1 lira olan ekmek satışının aynı fiyattan aynı satış noktasında devam edeceği belirtildi.

12 LİRADAN SATILACAK

Yenişehir'de 300 gram 12 lira olan ekmeğin kilogramı 39 lira 96 kuruş olurken, birçok ilçede 200 gram 10 liraya satılan ekmeğin kilosu 50 liraya geliyor.