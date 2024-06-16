Bursa'da kadınlara yönelik "İhracatta Sınırları Aş" eğitim programının üçüncüsü yapıldı

16 Haziran 2024 14:46 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 14:47

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden (UİB) yapılan açıklamaya göre, eğitim programı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme (İGE) AŞ ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde başlatılan TİM WINGS (Women International Networking and Global Sales) kapsamında ve Akbank Dönüşüm Akademisi işbirliğiyle düzenlendi.

KADINLARI GÜÇLENDİREN ŞİRKETLERİ BELGELEDİRİYORUZ

UİB ev sahipliğindeki eğitimde, dış ticaret, ödeme şekilleri ve finansmanı, İngilizce yazışma teknikleri, yeşil dönüşüm, gümrükleme ve e-ticaret gibi konularda katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı, UİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve TİM Kadın İhracatçıyı Güçlendirme Komite Üyesi Pınar Taşdelen Engin, TİM WINGS projesi ile kadın girişimindeki ve yönetimindeki firmaları sertifikalandırmanın önemine dikkati çekti.

Gaziantep ve İzmir'in ardından eğitimin üçüncüsünü Bursa'da gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu ifade eden Engin, "TSE'nin büyük katkısıyla kadınları güçlendiren şirketleri belgelendirmeye başladık. Eğitim programlarımız, ihracat ailemize yeni firmalar kazandırma ve mevcut firmaların rekabet gücünü artırma açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

GİRİŞİMCİLERE EK 20 PAUNLIK AVATAJ

TİM Genel Sekreter Yardımcısı Kübra Ulutaş Tapo da TSE'nin çıkardığı TSE-K 645 sertifikasının Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Kadın girişimciliğin standartlarını belirledik. Ticaret Bakanlığı, bu belgeyi alan kadın girişimcilere ek 20 puanlık bir avantaj sağladığını duyurdu. Süreç, bu belgeyi aldıktan sonra başlıyor ve kadınların ihracat hacmini artırmayı, bu eğitimlerde öğrenmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Akbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Bölümü Başkanı Mehtap Yılmaz da Türkiye'nin ihracata dayalı büyümeyi desteklediğini vurguladı.

Düzenlenen etkinliklerle bilgilendirme ve yetkinlik geliştirme tarafını güçlendirdiklerini belirten Yılmaz, global arenada özellikle kadın girişimcilerin güçlenmesinin önemli olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Fiziki ve çevrim içi olarak düzenlenen eğitimde, TSE Azerbaycan Temsilcisi Gülhan Yüzereroğlu, TSE Ankara Hizmet Yeri Belgelendirme Müdürü Kürşat Bacanlı ve EXIMBANK Pazarlama Yöneticisi Ezgi Çamöz de konuşma yaptı.