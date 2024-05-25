Bursa'da miting yapan emeklilerden hükümete çağrı: Maaşlarımız en düşük memur maaşına eşitlensin

25 May 2024 20:42 - Güncelleme : 25 May 2024 21:36

Bursa’da bir araya gelen emekliler, maddi imkanların yetersiz olduğu gerekçesiyle yürüyüş düzenledi. Atatürk Stadyumu önünde toplanan emekliler, Darmstad Caddesi üzerinden yürüyerek kent meydanında toplandı.

REFAH PAYI İSYANI

Emekliler adına konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Başkanı Ensar Torun, "Ülke ekonomisi her yıl belli ölçekte doğal olarak büyüyor. Peki bu büyümeden, yani refah payından emekliler, çalışanlar neden yararlandırılmıyor? Emekliler hem ekonomik mücadelelerini sürdürecekler, hem de bu ülkenin olması gereken laik, demokratik, insan haklarını saygılı ve sosyal bir hukuk devlet olması için mücadele edeceklerdir" dedi.

Torun sözlerine şöyle devam etti:

"Bu maaşlarla yaşanmaz. Bizi görün. Ülkenin birçok bölgesinde taleplerimizi içeren on binlerce imzayı TBMM'ye teslim edeceğiz. Yarın Ankara'da yapılacak emekli mitingine destek vereceğiz.

"SEYYANEN ZAM BÜTÜN EMEKLİLERE VERİLMELİ"

Yeni emeklilik yasası, bilim insanları ile çalışanların ve emekli sendikalarının da katılımıyla sil baştan yeniden yapılmalıdır. Memurlara verilen seyyanen zam bütün emeklilere verilmelidir. Böylelikle en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenecek şekilde kademelendirilmelidir."

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği programda yaptığı konuşmada emeklilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için de takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirtti. Işıkhan, "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak" şeklinde konuştu.

EMEKLİLER İÇİN YENİ ANLAŞMALAR YOLDA

Bakan Işıkhan, kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin emekli olduğunu söyledi. Kamu ve özel sektörle anlaşmalar yaparak emeklilerin sosyal ve ekonomik olarak desteklenmeleri için çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı. Işıkhan, "Haberleşme, ulaşım, kültürel faaliyetlerden; zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar bir çok anlaşmayı emeklilerimiz için hayata geçireceğiz." diye konuştu.

EYT DÜZENLEMESİ

EYT düzenlemesiyle emekli olanlara da ayrı bir parantez açan Işıkhan, yaklaşık 2 milyona yakın kişinin emekli olduğunu söyledi. Işıkhan, 2,5 milyon kişinin de 5 yılda sisteme dahil olacağını belirtti.