Parsel parsel ucuz arsa ve tarla! Devlet 2 bin liradan başlayan fiyatlarla verecek

10 Kasım 2024 10:01 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 10:04

Milli Emlak müjdeyi duyurdu. Bursa Keles'te çok sayıda arsa ve tarla 85 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Öte yandan Milli Emlak 2 adet taşınmazı da 2 bin TL'den başlayan fiyatlar ile kiralaya verecek. Toplam 17 adet taşınmazın 15'i satılırken 2 tanesi ise kiralanacak. İşte ucuz arsa ve tarla satışı için detaylar.

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TOKİ arsa satışı saat kaçta, nasıl yapılacak? Başvuru ve ödeme şartları belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, özellikle dar gelirli vatandaşlara can suyu olmaya devam ediyor. Ucuz arsa, arazi ve tarla satışları devam ederken son olarak Bursa için müjde verildi. Bursa'nın Keles ilçesinde yer alan çok sayıda arsa ve tarla, uygun fiyata satılıp ve kiraya verilecek.

PARSEL PARSEL UCUZ ARSA VE TARLA SATIŞLARI

Bursa'nın Keles ilçesinde 17 adet taşınmazın 15'i satılırken 2 tanesi de kiraya verilecek. Satışa çıkan taşınmazların en ucuzu 85 bin TL, en pahalısı ise 1 milyon 680 bin TL olacak.

Kiralanacak olan tarlaların fiyatları 2 bin TL'den başlayan rakamlarla kiraya verilecek.

UYGUN FİYATLI ARSA VE ARAZİLER

İlanların ayrıntılarına Milli Emlak resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.