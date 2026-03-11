Bursa'da taksi ücretlerine zam geldi. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni taksi tarifelerini paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bursa'da taksi ücretlerine zam geldi Bursa'da taksi ücret tarifesi güncellenerek indi-bindi ücreti 150 TL'ye çıkarıldı ve yeni tarife 15 Mart 2026'da yürürlüğe girecek. Bursa'da taksi indi-bindi (kısa mesafe) ücreti 150 TL oldu. 100 metre için 4,50 TL, 1 saatlik zaman tarifesi 345 TL olarak belirlendi. Uludağ'a taksi ücreti 2.070 TL olup 1 Aralık-31 Mart tarihleri arasında geçerli. Yeni taksi ücret tarifesi 15 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

KISA MESAFE ÜCRETİ 150 TL

Belirlenen yeni tarifeye göre; kısa mesafe olarak bilinen indi-bindi ücreti ise 150 TL'ye yükseltildi. Tarifeye göre 100 metre için ücret 4,50 TL olarak hesaplanırken, 1 saatlik zaman tarifesi 345 TL oldu. Dakika başına bekleme ücreti ise 5,75 TL olarak uygulanacak.

ULUDAĞ TARİFESİ DE DEĞİŞTİ

Öte yandan, Uludağ'a ulaşım için belirlenen taksi ücreti 2 bin 70 TL olarak açıklandı. Uludağ fiyat tarifesinin 1 Aralık ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olduğu bildirildi.

TAKSİ ZAMMI PAZAR GÜNÜ YÜRÜRLÜKTE

Yeni taksi ücret tarifesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Ocak 2026 tarihli ve 2026/162 sayılı meclis kararı doğrultusunda belirlendiği, 15 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği öğrenildi.