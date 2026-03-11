Menü Kapat
Ekonomi
Bursa'da taksi ücretlerine zam geldi

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından Bursa'da taksi ücretlerine zam kararı alındı. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni tarifeyi açıkladı.

Bursa'da taksi ücretlerine zam geldi
Bursa'da taksi ücretlerine zam geldi. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni taksi tarifelerini paylaştı.

Bursa'da taksi ücretlerine zam geldi

KISA MESAFE ÜCRETİ 150 TL

Belirlenen yeni tarifeye göre; kısa mesafe olarak bilinen indi-bindi ücreti ise 150 TL'ye yükseltildi. Tarifeye göre 100 metre için ücret 4,50 TL olarak hesaplanırken, 1 saatlik zaman tarifesi 345 TL oldu. Dakika başına bekleme ücreti ise 5,75 TL olarak uygulanacak.

ULUDAĞ TARİFESİ DE DEĞİŞTİ

Öte yandan, Uludağ'a ulaşım için belirlenen taksi ücreti 2 bin 70 TL olarak açıklandı. Uludağ fiyat tarifesinin 1 Aralık ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olduğu bildirildi.

TAKSİ ZAMMI PAZAR GÜNÜ YÜRÜRLÜKTE

Yeni taksi ücret tarifesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Ocak 2026 tarihli ve 2026/162 sayılı meclis kararı doğrultusunda belirlendiği, 15 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği öğrenildi.

