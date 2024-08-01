Bursa’da ulaşıma yüzde 35 zam: Yeni şehir içi yolcu fiyatı belli oldu!
Bursa’da şehir içi yolcu taşımacılığı zamlandı. Zamlar uygulanmaya başlarken, zam oranının yüzde 30-35 arasında olduğu belirtildi. Yeni ve eski tarifler de paylaşıldı…
Bursa Orhangazi’de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde yolcu taşıma ücretlerine de zam geldi. Orhangazi’de şehir içi yolcu taşımacılığı tam 15,25 TL’den 20 TL’ye, öğrenci ise 9,75 TL’den 13 TL’ye yükseltildi. Şehir içi yolcu taşımacılığına yüzde 30 ile 35 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
ZAMLAR UYGULANMAYA BAŞLADI!
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi onayı Orhangazi’de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere uygulanan zamlı fiyatlar 1 Ağustos tarihinden itibaren uygulanmaya başladı. Yolcu taşımacılığına yüzde 30 ile 35 oranlarında zam yapıldı.
İŞTE ESKİ VE YENİ FİYATLAR
Orhangazi Şehir içi Tam 15,25’den 20 TL’ye, öğrenci 9,75’den 13 TL’ye yükseltilirken, Göl yolcusu 16 TL’den 21 TL’ye, Sanayi Sitesi 17 TL’den 23 TL’ye, Köy altları 15 TL’den 20 TL’ye, Nadır Piknik alanı 16 TL’den, 21 TL’ye, Fındıklı Mahallesi 23 TL’den 30 TL’ye, Yeni Toki ise tam 16 TL’den 21 TL’ye, öğrenci ise 10 TL’den 13 TL’ye yükseltildi.