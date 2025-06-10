Bursalı iş insanı Enver Onaran hayatını kaybetti

Bursalı iş insanı 71 yaşındaki 2 çocuk babası Enver Onaran, Dikili'deki yazlığında akşam saatlerinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Onaran burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Bursalı tekstilcinin ani ölümü başta Bursa'daki yakınları olmak üzere iş dünyasını da yasa boğdu.

Cenazesi Bursa'ya getirilen Enver Onaran'ın Çarşamba günü (yarın) Bursa Ulucami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.