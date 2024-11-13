Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 bütçe görüşmeleri başladı! Gözler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

13 Kasım 2024 11:30 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:38

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ile ilgili görüşmelere başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Bakan Işıkhan, Bakanlığının bütçesine dair sunumunu yaptı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyonda Bakanlığın 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Sayıştay raporu görüşülecek.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Bakan Işıkhan, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunu yaptı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sunumuna geçmeden önce söz alarak, milletvekili danışmanlarının yoğun çalışma koşullarından bahsetti. Ağbaba, geçmişte verilen hakların hala verilmediğini belirterek, özlük haklarının derhal sağlanmasını talep etti.

2025 YILI BÜTÇE MARATONU

Komisyonda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Sayıştay raporu görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı komisyonda, milletvekilleri değerlendirmelerde bulunuyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE 29 KASIM CUMA SON GÜN

Komisyondaki bütçe görüşmeleri, 29 Kasım Cuma günü sona erecek. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, aralık ayında Genel Kurul gündemine gelecek ve yıl bitmeden yasalaşacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ TAKVİMİ