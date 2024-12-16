Bütçe kasım ayında açık verdi

16 Aralık 2024 11:30 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:30

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi yönetim bütçe dengesi kasım ayında 16,65 milyar TL açık verdi.

Merkezi yönetim bütçe dengesi, kasım ayında 16,65 milyar TL açık verdi. Ocak-kasım döneminde merkezi yönetim bütçe açığı​ 1 trilyon 276,9 milyar TL oldu.

BÜTÇE 16,65 MİLYAR TL AÇIK VERDİ

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Kasım ayında 75 milyar 627 milyon TL fazla vermiş iken 2024 yılı Kasım ayında 16 milyar 646 milyon TL açık verdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Kasım ayı​ itibarıyla 956 milyar 105 milyon TL,

Faiz harcamaları 146 milyar 298 milyon TL,

Faiz hariç harcamalar 809 milyar 808 milyon TL oldu.

Kasım ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,5 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 12 iken 2024 yılında yüzde 8,6 oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Kasım ayı itibarıyla 939 milyar 460 milyon TL olarak gerçekleşti.

Vergi gelirleri 819 milyar 446 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 97 milyar 701 milyon TL oldu.

2024 yılı Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 oranında artarak 819 milyar 446 milyon TL oldu.

Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 15,7 iken 2024 yılında yüzde 11,1 oldu.



OCAK-KASIM DÖNEMİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 9 trilyon 70,2 milyar TL, bütçe gelirleri 7 trilyon 793,3 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 276,9 milyar TL oldu.

Faiz dışı bütçe giderleri 7 trilyon 875 milyar TL ve faiz dışı açık ise 81,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde 532 milyar 436 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde 1 trilyon 276 milyar 935 milyon TL açık verdi.

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde 99 milyar 846 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde 81 milyar 733 milyon TL faiz dışı açık verildi.