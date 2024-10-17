Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak! Cevdet Yılmaz bütçe açığının milli gelire oranını duyurdu

17 Ekim 2024 16:33 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 16:46

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmeleri maratonunun 22 Ekim'de başlayacağını açıkladı. 2025 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin rakamsal detaylar belli oldu. 2025'te bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3,1 olarak bekleniyor. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ne göre bütçe giderleri 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirleri ise 12 trilyon 800 milyar lira olarak tahmin edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​, 2025 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin detayları açıklayarak bütçe​ maratonunun 22 Ekim'de başlayacağını ifade etti.

2025 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı merkezi yönetim bütçe bağlama töreninde 2025 yılı bütçesine ilişkin rakamsal detayları paylaştı. Yılmaz 2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,1 olarak öngördüklerini açıkladı.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ne göre bütçe giderleri 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirleri ise 12 trilyon 800 milyar lira olarak öngörüldü. Gelirde en yüksek payı KDV alırken, giderde cari transferler ilk sırada geldi.

Bütçe gelirlerinin alt kalemleri şu şekilde açıkladı;

Gelir Vergisi 2 trilyon 130 milyar lira,

Kurumlar Vergisi 1 trilyon 637 milyar lira,

Özel Tüketim Vergisi 2 trilyon 121 milyar lira,

Katma Değer Vergisi 3 trilyon 599 milyar lira,

Diğer Vergi Gelirleri 1 trilyon 652 milyar lira,

Vergi Dışı Gelirler ise 1 trilyon 662 milyar lira oldu.

2025 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını ise şöyle gerçekleşti;

Personel giderleri için toplam 3 trilyon 911 milyar lira,

Mal ve hizmet alım giderleri 1 trilyon 24 milyar lira,

Cari transferler 5 trilyon 813 milyar lira,

Sermaye giderleri 1 trilyon 102 milyar lira,

Sermaye transferleri 338 milyar lira,

Borç verme giderleri 306 milyar lira,

Yedek ödenekler 287 milyar lira,

Faiz giderleri 1 trilyon 950 milyar lira oldu.

SAVUNMAYA İÇİN 1,6 TRİLYON TL ÖDENEK

Savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira ödenek öngörüldü. Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da eklendiğinde toplamda savunma ve güvenlik sektörü için 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek tahsis edildi.