Bütçe mesaisi tartışmalarla geride kaldı! İşte Plan ve Bütçe Komisyonunda akılda kalan en ilginç anlar

21 Aralık 2024 15:45 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 16:41

Mecliste bütçe maratonu tartışmalarla sona erdi. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu genel kurulda oylanarak kabul edildi. Bütçe mesaisi, Komisyonda 235 saat, Genel Kurul'da 180 saat sürdü. Ancak bütçe görüşmelerinde hafızalara kazınan ilginç anlar yaşandı. İşte TBMM'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 22 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumla başlayan bütçe maratonundan akılda kalan anlar.

TBMM'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 22 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumla 8 Aralık'ta başlayan süreç cuma gecesi TBMM Genel Kurulu'nda 317 milletvekilinin 'kabul' oyu vermesiyle sona erdi ve bütçe teklifi yasalaştı. Plan ve Bütçe Komisyonunda, 39 gün süren bütçe görüşmelerinde milletvekilleri 235 saat 42 dakika mesai yaptı. Görüşmelerde, Komisyon üyeleri dahil 267 milletvekilinin toplam 1330 söz talebi karşılandı.

2025 BÜTÇE KANUNU KABUL EDİLDİ

Bütçe teklifi 249 ret oyuna karşılık 318 oyla kabul edildi.

2025 yılı için bütçe giderleri toplam 14 trilyon 731 milyar lira oldu.

Bütçe gelirleri ise 12 trilyon 800 milyar lira olarak tahmin edildi.

2025 yılı bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 3,1 olarak öngörüldü.

VERGİ GELİRLERİ İLK SIRADA YER ALDI

Bütçe gelirlerinin ana kaynakları arasında vergi gelirleri ilk sırada konumlandı.

En yüksek vergi geliri kalemi olarak 3 trilyon 599 milyar liralık Katma Değer Vergisi (KDV) öngörüldü.

Onu 2 trilyon 130 milyar lira ile Gelir Vergisi,

2 trilyon 121 milyar lira ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),

1 trilyon 637 milyar lira ile Kurumlar Vergisi takip etti.

EN FAZLA MESAİYİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPTI

Milletvekilleri en fazla mesaiyi 13 saat 59 dakikayla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçesi görüşmesi sırasında yaptı.

MECLİSTE İZMİR KÖRFEZİ TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li İlhami Özcan Aygun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İzmir Körfezi'nde kirli su getirdiğini hatırlattı ve Ergene Nehri'nden getirdiği içi pis su dolu şişeyi Kurum'a vermek istedi. Bakan Kurum, Aygun'un getirdiği suyu yere fırlattı.

Kurum'un Bakanlığının bütçesini sunmak üzere çıktığı Meclis kürsüsünde, yapay zeka ile oluşturulan üzerinde "2034 İzmir Körfezi" yazan fotoğrafı kürsüden göstermesine bazı muhalefet milletvekilleri itiraz etti.

KOMİSYONDA ARBEDE YAŞANDI

İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri öncesi Meclis’te arbede çıktı. CHP’li milletvekilleri, kayyum atamaları nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı toplantı salonu önünde karşılayarak “bir dakika” bekletmek istedi. Yerlikaya ve AK Parti milletvekilleri salona girmek isterken arbede yaşandı.

CHP'Lİ VEKİL YÜZÜNE KÖMÜR KARASI SÜRDÜ

Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında Meclis kürsüsünde yaşanan ilginç anlardan biri de milletvekilinin yüzüne kömür karası sürdüğü an oldu. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin hayatını kaybeden madenciler için kürsüde yüzüne kömür karası sürdü.

MECLİS KÜRSÜSÜNDE HAYATINI KAYBEDEN VEKİL ANILDI

TBMM Genel Kurulu'nda geçen yıl bütçe görüşmelerinde vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, ölümünün birinci yılında 12-14 Aralık'taki görüşmeler sırasında anıldı. Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri yerlerinden söz alarak Bitmez'in vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

MECLİSTE KMER DİLİNDE SELAMLAMA

Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte Meclis’e gelen Hun Sen, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tarafından Kmer dilinde selamlandı.

"MİLLETVEKİLLERİMİZ OBEZ" ÇIKIŞI

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde söz alıp dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Sancaklı, "600 milletvekilimizin 400'ü obez ve aşırı kilolu. Bunun, 2 nedeni var. Biri beslenme, diğeri de hareketsiz bir yaşam yani spor kültürümüzün olmaması." ifadesi dikkati çekti.

BÜTÇE GÖRÜŞMESİNDE "OFSAYDIN KALDIRILMASI" TARTIŞMASI

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül bütçe görüşmeleri sırasına "hızlı futbol için mutlaka ofsaydın kaldırılması şarttır." diye ani bir çıkışta bulundu. Bazı milletvekilleri bu tepkiye gülerek karşılık verdi.

Sarıgül, "Ofsayt kalksın diye Fransız Arsene Wenger söylerken problem yok. Erzincanlı Mustafa Sarıgül söylerken de bıyık altından gülüyorsunuz." diye çıkışını sürdürdü.

KÜRSÜYE PATATES POŞETİ VE RÖGAR KAPAĞI MAKETİYLE ÇIKTILAR

Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesi görüşülürken de CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer fiyatları eleştirmek için kürsüye içinde patates bulunan poşetle çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ise kürsüye rögar kapağı maketi ile çıktı. İstanbul'da rögar kapağının metrobüs kapısını kırarak insanların yaralanmasına neden olduğunu belirten Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

KAĞIT UÇAĞI KÜRSÜDEN MİLLETVEKİLLERİNE DOĞRU UÇURDU

2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sırasında, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın, Balıkesir Havalimanı'na 6 yıldır uçak inmediğini dile getirerek, yanında getirdiği kağıt uçağı kürsüden milletvekillerine doğru uçurması tartışmaya neden oldu. AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan KAAN'ın üretildiği bir Türkiye'de Genel Kurulda kağıttan uçak uçurulduğunu ilk defa gördüğünü söyledi.

MİLLETVEKİLLERİ SONBAHAR KIŞ MODASI KIRMIZI VE BORDOYU TERCİH ETTİ

Bütçe maratonunda bazı milletvekillerinin 2024/25 sonbahar kış modasını oluşturan kırmızı tonlarını kıyafetlerinde tercih ettiği görüldü.