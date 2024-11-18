Bütçe refah payını işaret etmişti: İsa Karakaş'tan memur ve emekli için kötü haber geldi! İşte seyyanen zamda son durum

18 Kasım 2024 12:11 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 12:27

Yeni yıl milyonlarca emekli ve memur için maaş artışlarıyla başlayacak. Kesin SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve memur zam oranları kasım ve aralık enflasyon verileriyle netleşecek. Refah payı ve ek zam gibi konular ise hükümetin kararıyla belirlenmeye devam edecek. Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak son enflasyon verisiyle emekli ve memur maaşlarında zam oranları ortaya çıkacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 seviyesinde revize etmesiyle maaşlara dair en güçlü ipucu da ortaya çıktı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise refah payına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Asgari ücret zammında sürpriz beklentisi güçlendi! O detay çalışanlara umut oldu: İşte maaşlar için işaret edilen rakam

Asgari ücret zammında sürpriz beklentisi güçlendi! O detay çalışanlara umut oldu: İşte maaşlar için işaret edilen rakam

Ekim ayı enflasyon​ verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaşlarında zam​ tablosu için en güçlü ipucu gelmişti. Ocak 2025 döneminde yapılacak emekli ve memur maaş artışları ile ilgili beklentiler de netleşmeye başladı. Güncellenen enflasyon tahminleri doğrultusunda beklenti yüzde 38'den yüzde 44'e yükseldi. Bu artış SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memur maaşlarına yapılacak zamların belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Kasım ve aralık aylarına ilişkin verilerle nihai oranlar netleşecek.

EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI İÇİN İPUCU GELDİ

Türkiye genelinde 16.5 milyon emekli ve 5.3 milyon kamu çalışanı yeni zam oranlarını merakla bekliyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 seviyesinde revize etmesiyle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranları ile ilgili ipuçları da ortaya çıktı.

4A, 4B, 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağkur maaş zammı enflasyon farkı ile ortaya çıkacak. Ortaya çıkan 4 aylık enflasyon sonucu memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme ve memur enflasyon farkı ile zam oranı yüzde 7,99 olarak kesinleşti. (4A – 4B) SSK Bağ-Kur emekli zam oranı ise yüzde 12,06’lık artışı garantiledi.

KASIM VE ARALIK ENFLASYONU KAÇ OLACAK?

Enflasyonun yılın son iki ayında kasımda yüzde 2,01 ve aralıkta ise yüzde 1,67 enflasyon bekleniyor.

Bu oranlar gerçekleşirse Bağkur ve SSK emeklisini yeni yılda yüzde 16,22 zam alacak. Memur toplu sözleşme zammı ile yeni hesapta ortaya çıkan 6 aylık yüzde 5,65'lik enflasyon farkı sonucu memurun toplam zam oranının da yüzde 11,99 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI​

4 aylık kesinleşen rakam ile memurlar 42.337 TL’yi garantiledi. Zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek.

REFAH PAYI GELİYOR MU?

Refah payı ise emekli ve memurlar için ek bir ödeme anlamına geliyor. Hükümetin inisiyatifine bağlı olarak bu ek ödeme maaşları daha da artırabilir. Ocak ayında olduğu gibi memur ve emeklilere aynı oranlarda refah payı verilmesi bekleniyor. Memurlar için zam

detayları memur maaşlarında toplu sözleşme doğrultusunda yapılan düzenlemelere göre şekillenecek.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş refah payına ilişkin şöyle konuştu;

“Kendi kaynaklarımdan edindiğim duyumlara göre memur ve memur emeklilerine belirtmiş olduğu orana ilaveten refah payı verilmeyecek. Bu durumda temmuz ayında yüzde 5,43 oranında enflasyonun altında ezilen memur ve memur emeklilerinin 2025 Ocak ayında da en az yüzde 4 ila 5 arasındaki bir oranda enflasyonunun altında ezilmesi muhtemel."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI​ KAÇ OLACAK?

2024'te 12.500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşının da ocak 2025 itibarıyla artması ve 14.000 lirası ile 15.000 lirası arasında bir seviyeye çıkması bekleniyor ancak kök aylığı 10.500 TL'nin altında olan emekliler için enflasyon farkını yansıması mümkün olmayabilir.