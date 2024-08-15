15 Ağustos 2024 12:59 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 13:08

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe hesaplarını açıkladı. Buna göre, 2024 yılı Temmuz ayında bütçe 96,8 milyar TL açık verdi.

BÜTÇE HESABI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Temmuz ayı merkezi yönetim bütçesi verilerini açıkladı. Buna göre bütçe temmuzda 96,8 milyar TL açık verdi. Haziranda 275,3 milyar TL açık vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, temmuzda bütçe gelirleri 730,1 milyar TL, bütçe giderleri 827,7 milyar TL oldu. Ocak-temmuz döneminde toplamda bütçe geliri 4 trilyon 562 milyar TL, bütçe gideri 5 trilyon 406 milyar TL, bütçe açığı 844 milyar TL oldu.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Temmuz 2023'te 455 milyar 840 milyon lira iken bu yılın aynı ayında yüzde 81,6 artışla 827 milyar 706 milyon liraya yükseldi. Böylece 2024'te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon lira ödeneğin yüzde 7,5'i kullanılmış oldu.

Faiz dışı fazla, geçen yıl temmuzda 86 milyar 281 milyon lira iken bu yılın aynı ayında 4 milyar 238 milyon lira açık gerçekleşti.