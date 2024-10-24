Büyük bankaların hisse senetleri rekor peşinde

24 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:33

ABD'deki büyük bankaların ticaret masaları 2024 yılında rekor bir yıl geçiriyor. Wall Street'in dev bankaları, yaklaşan başkanlık seçimlerinin ardından ticaret hacminin daha da artmasını bekliyor. Özellikle seçim sonrası belirsizliğin azalmasıyla, işlem hacminin hızla yükselmesi bekleniyor. Bank of America Pazarlar Bölüm Başkanı Jim Demare, her başkanlık seçimi sonrası ticaret hacminde bir artış yaşandığını belirterek, bu yıl da benzer bir durumun yaşanacağını öngördüğünü söyledi.

Bu yılın ilk üç çeyreğinde JPMorgan Chase, Goldman Sachs​, Morgan Stanley​, Bank of America​ ve Citigroup gibi dev bankalar, toplamda yaklaşık 89 milyar dolarlık sabit gelir ve hisse senedi ticareti geliri elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %5,5 artış gösterirken, bu beş büyük bankanın dokuz aylık dönemde kaydettiği en yüksek ticaret geliri oldu.

YATIRIMCILAR RİSK ALMAYI TERCİH EDECEK

Citigroup Hisse Senedi Ticaret Stratejisi Başkanı Stuart Kaiser, seçim sonuçlarının sorunsuz bir şekilde açıklanması durumunda, ABD hisse senedi piyasasının yıl sonuna kadar güçlü bir performans sergileyeceğini öne sürdü. Kaiser, yatırımcıların seçim sonrası risk almayı tercih edeceğini belirtti.

Bu yılki ticaret artışının arkasındaki sebepler oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi, küresel jeopolitik gerginlikler ve başkanlık seçimlerine dair belirsizlikler, piyasada dalgalanmalara ve bankaların faydalandığı fırsat alanlarına yol açtı. Barclays analisti Jason Goldberg, bu geniş belirsizliklerin bankalar için volatilite yarattığını ve bu durumun ticaret gelirlerine olumlu yansıdığını ifade etti.

SEÇİMLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Wall Street şu anda 2024 yıl sonuna kadar ABD seçimlerini en büyük volatilite kaynağı olarak görüyor. Bunu, 1 Kasım’da açıklanacak olan ABD iş gücü raporu ve çip üreticisi Nvidia'nın üçüncü çeyrek kazanç raporu takip ediyor.

Bazı yatırımcılar ise seçim gününü beklemeden harekete geçiyor. Özellikle Cumhuriyetçi Donald Trump’ın kazanma ihtimalini öngören hedge fon yöneticisi Dan Loeb, seçim sonucundan fayda sağlayabilecek hisse senedi ve opsiyonlara yatırım yaptıklarını açıkladı.

Seçim sonrası dönemde Wall Street’in büyük bankalarının ticaret masalarında yoğun bir hareketlilik bekleniyor.

Özellikle faiz oranları ve küresel belirsizlikler gibi faktörler, ticaret hacmini destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte piyasaların yönü daha da belirginleşecek.