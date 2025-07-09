Büyük iddia! Starbucks satılıyor! Rekor teklifi açıkladılar

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Starbucks'ın Çin işletmesi, 10 milyar dolarlık potansiyel bir hisse satışı için teklif aldığını duyurdu.

Starbucks'ın Çin'deki işletmesinin, kahve zinciri birimine 10 milyar dolara kadar değer biçen potansiyel bir hisse satışı için teklif aldığı öne sürüldü. Dünya genelinde büyük yanktı bulan iddiaya göre Asya merkezli özel sermaye şirketleri Centurium Capital ve Hillhouse Capital'in yanı sıra ABD'li Carlyle Group ve KKR & Co'nun Starbucks'ın Çin'deki işlerinden pay almak için yarışan rakipler arasında.

CEVAP BEKLENİYOR

CNBC'de yer alan haberde Starbucks'ın yüzde 30'luk hisseyi elinde tutması ve geri kalanın her biri yüzde 30'dan daha az hisseye sahip bir grup alıcı arasında paylaştırılması ihtimalinin bulunduğu bildirildi. Habere göre Starbucks; Centurium, Hillhouse, Carlyle ve KKR, Reuters'ın yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

SÜREÇ 2 AY ÖNCE BAŞLADI

Starbucks geçen ay yaptığı açıklamada, kahve üreticisinin mayıs ayında Çin operasyonlarının resmi satış sürecini başlatmasının ardından, şu anda Çin operasyonlarının tamamen satışını düşünmediğini bildirmişti

Çin'deki yaklaşık 30 yerli ve yabancı özel sermaye şirketinin bağlayıcı olmayan teklifler sunduğu bildirilen açıklamada Starbucks'ın teklif sahiplerinden gelen teklifleri, anlaşma yapısı önerilerini ve değer oluşturma adımlarını değerlendirme sürecinde olduğu belirtilmişti.

BU YIL TAMAMLANMASI MÜMKÜN DEĞİL

Teklif sahiplerinin iki ay içinde kısa listeye alınabileceğini ancak tüm anlaşmanın bu yılın sonuna kadar tamamlanmasının olası olmadığı da haberde yer verilen unsurlar arasında.