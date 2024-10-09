Büyük satış başladı! Çin hisseleri büyük darbe yedi

09 Ekim 2024 09:14 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:18

Çin'deki hisseler Çarşamba günü, Pekin'deki yetkililerin açıkladığı ekonomik teşvik planlarının yatırımcı beklentilerini karşılayamaması nedeniyle geriledi. Asya'nın diğer piyasalarında ise artış gözlendi.

Hong Kong​'da hisseler kazanç ve kayıplar arasında dalgalandı ve Hang Seng Endeksi %2.4 düşerek 20,418.61 seviyesine geriledi. Bu düşüş, Salı günü gerçekleşen %9'dan fazla bir kaybın ardından geldi. Yatırımcılar, son dönemdeki yükselişlerin ardından hisselerini sattılar.

TEŞVİK PAKETİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

IG'den Yeap Jun Rong, yaptığı açıklamada, "Yeni bir teşvikin olmaması hayal kırıklığına yol açtı, birçok piyasa katılımcısı, mali politikaların Eylül sonundaki büyük finansal teşvik paketini takip etmesini umuyordu, ancak dünkü açıklamada belirgin bir adım aşağı vardı." dedi.

Şanghay Bileşik Endeksi, ulusal tatil sonrası yeniden açıldığında Salı günü kazandığı %4.6'lık artışın ardından %5.1 düşerek 3,311.02'ye geriledi. Şanghay ve Shenzhen piyasalarında işlem gören en büyük 300 hisseyi takip eden CSI300 Endeksi %5.6 düştü.

''YARIM YAMALAK VAATLERE İNANMIYORUZ''

SPI Varlık Yönetimi'nden Stephen Innes, bir yorumunda, "Bu duruma ne denir? Kesin bir başarısızlık. Çin hisseleri keskin bir düşüşle açıldı ve piyasanın artık yarım yamalak vaatlere inanmadığını net bir şekilde gösterdi." dedi.

Tokyo'da, Nikkei 225 Endeksi %0.6 artışla 39,178.70 seviyesine yükseldi. Japon perakende zinciri Seven & i Holdings'in hisseleri, Kanadalı market zinciri Alimentation Couche-Tard’ın satın alma teklifini yaklaşık %20 artırdığı yönündeki haberlerin ardından %10'dan fazla yükseldi.

Japonya parlamentosunun Çarşamba günü feshedilmesi ve genel seçimlerin yolunun açılması bekleniyordu. Geçen hafta göreve başlayan Başbakan Shigeru Ishiba, Liberal Demokratların iktidardaki koalisyonunun, selefi Fumio Kishida’nın parti içindeki skandallar nedeniyle istifa etmesinin ardından zayıf sinyaller verdiği bir dönemde desteği sağlamlaştırmaya çalışıyor.

Avustralya’nın S&P/ASX 200 Endeksi %0.2 artışla 8,189.70 seviyesine yükseldi. Güney Kore piyasaları ise bir resmi tatil nedeniyle kapalıydı. Salı günü, S&P 500 %1 artışla 5,751.13'e yükseldi. Dow Jones Sanayi Endeksi %0.3 artışla 42,080.37 seviyesine çıktı, Nasdaq bileşik endeksi ise %1.4 yükselerek 18,182.92'ye ulaştı.

10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, Pazartesi akşamı %4.03'ten %4.02'ye düştü. Federal Rezerv'in kısa vadeli faiz oranlarıyla ne yapacağına dair beklentileri daha yakından izleyen iki yıllık tahvil getirisi ise Pazartesi akşamı %3.99'dan %3.96'ya geriledi, ancak hala Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyelerinde.

Hazine tahvilleri daha yüksek getiri sunduğunda, yatırımcılar genellikle hisse senetleri​ ve diğer yatırımlar için çok yüksek fiyatlar ödemeye daha az istekli olur. Geçen hafta ABD ekonomisinin beklenenden daha sağlıklı olduğunu gösteren bir dizi raporun ardından Hazine getirileri yükselmişti.

Bu raporlar, ABD işverenlerinin beklenenden daha fazla işe alım yaptığını gösteren bir rapor da dahil olmak üzere, ekonominin resesyondan kaçınacağı umutlarını artırıyor. Ancak bu aynı zamanda, Federal Rezerv'in faiz oranlarını ne kadar azaltacağı beklentilerini de düşürüyor, çünkü enflasyonla mücadele dışında artık ekonominin canlı kalmasına da odaklanılıyor.

Petrol fiyatları, Salı günü Hizbullah'ın İsrail'e bir dizi roket atmasıyla Orta Doğu'da artan gerilimlere dair endişelerin etkisiyle kazançlarını sürdürdü. ABD ham petrolü varil başına 24 sent artarak 73.81 dolara çıktı. Brent ham petrolü, uluslararası standart olarak, 12 sent artarak varil başına 77.30 dolara yükseldi.

Döviz piyasasında, ABD doları 148.20 Japon yeninden 148.21 yen seviyesine yükseldi. Euro ise 1.0983 dolardan 1.0970 dolara geriledi.