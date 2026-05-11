Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Büyükbaş ve küçükbaş il il kurban fiyat listesi! 2026 kurbanlık fiyatları ne kadar?

Bu yılın kurbanlık ücretleri araştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala kurbanlık piyasasında hareketlilik hız kazandı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde besiciler satış fiyatlarını netleştirmeye başlarken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların 2026 yılına ait satış bedelleri de ortaya çıktı. Peki, 2026 kurbanlık fiyatları kaç TL oldu?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Büyükbaş ve küçükbaş il il kurban fiyat listesi! 2026 kurbanlık fiyatları ne kadar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 18:00

yaklaşırken dikkatler kurbanlık fiyat listelerine çevrildi. 2026 yılında yükselen üretim giderleri nedeniyle kurbanlık fiyatlarında geçen seneye kıyasla değişiklikler yaşanırken, özellikle büyük kentlerdeki fiyat aralıkları merak edilmeye başlandı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda kilo bazlı satışlar hız kazanırken vatandaşlar, “Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?” ve “Hangi şehirde kurbanlık daha uygun fiyatlı?” sorularına yanıt arıyor.

HABERİN ÖZETİ

Büyükbaş ve küçükbaş il il kurban fiyat listesi! 2026 kurbanlık fiyatları ne kadar?

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
2026 Kurban Bayramı öncesinde, yükselen üretim giderleri ve genel enflasyon etkisiyle kurbanlık fiyatlarında geçen seneye kıyasla artış yaşanması bekleniyor.
2026 yılında küçükbaş kurbanlık hisse ücretlerinin 18-45 bin TL, büyükbaş hisse ücretlerinin ise 140-400 bin TL aralığında olması öngörülüyor.
Ortalama canlı kilo ücretleri Tosun için 510 TL/kg, Düve/İnek için 475 TL/kg, Koç için 450 TL/kg ve Dişi Koyun için 350 TL/kg olarak belirtiliyor.
İstanbul'da büyükbaş hayvanların 140.000 - 400.000 TL, küçükbaşların 18.000 - 45.000 TL olması bekleniyor.
Ankara'da büyükbaş fiyatlarının 110.000 - 350.000 TL, küçükbaşların 18.000 - 40.000 TL aralığında olması öngörülüyor.
İzmir'de büyükbaş kurbanlıkların 140.000 - 330.000 TL, küçükbaşların 18.000 - 45.000 TL arasında olması tahmin ediliyor.
Erzurum ve Kars gibi bölgelerde büyükbaş hayvanların 100.000 - 280.000 TL, küçükbaşların 15.000 - 35.000 TL olması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Büyükbaş ve küçükbaş il il kurban fiyat listesi! 2026 kurbanlık fiyatları ne kadar?

2026 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2026 yılında kurbanlık fiyatları hem yem giderleri hem de genel enflasyon etkisiyle geçen yıla oranla yükseliş gösterdi. Türkiye genelinde rakamlar bölgelere göre değişiklik gösterse de ortalama fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

Geçen yıl İstanbul’da ortalama bir büyükbaş hayvan 90 bin ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlıklar ise 10 bin ile 25 bin TL arasında alıcı buluyordu. Bu yıl hisse ücretlerinin küçükbaşta 18-45 bin TL arasında, büyükbaşta ise 140-400 bin TL aralığında olması öngörülüyor.

Büyükbaş ve küçükbaş il il kurban fiyat listesi! 2026 kurbanlık fiyatları ne kadar?

2026 YILI ORTALAMA CANLI KİLO ÜCRETLERİ

Tosun (Büyükbaş): 510 TL / kg

Düve / İnek: 475 TL / kg

Koç (Küçükbaş): 450 TL / kg

Dişi Koyun: 350 TL / kg

Bu ücretler; bölgeye, hayvanın cinsine ve canlı kilosuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Büyükbaş ve küçükbaş il il kurban fiyat listesi! 2026 kurbanlık fiyatları ne kadar?

2026 İL İL KURBANLIK FİYATLARI

Büyükşehirlerde nakliye ve bakım maliyetleri nedeniyle fiyatlar, Anadolu’nun iç bölgelerine göre daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

2026 yılı için illere göre öngörülen fiyat aralıkları şu şekilde:

İstanbul’da büyükbaş hayvanların 140.000 - 400.000 TL, küçükbaşların 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse ücretinin 30.000 - 55.000 TL arasında olması bekleniyor.

Ankara’da büyükbaş fiyatlarının 110.000 - 350.000 TL, küçükbaşların 18.000 - 40.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse bedelinin 28.000 - 50.000 TL aralığında olması öngörülüyor.

İzmir’de büyükbaş kurbanlıkların 140.000 - 330.000 TL, küçükbaşların 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse ücretlerinin 30.000 - 50.000 TL arasında olması tahmin ediliyor.

Anadolu’nun Erzurum ve Kars gibi bölgelerinde ise büyükbaş hayvanların 100.000 - 280.000 TL, küçükbaşların 15.000 - 35.000 TL ve 7 kişilik büyükbaş hisse bedelinin 25.000 - 45.000 TL arasında olması bekleniyor.

ETİKETLER
#kurban bayramı
#Hayvan Fiyatları
#Kurbanlık Fiyatları 2026
#Kurbanlık Büyükbaş Fiyatları
#Kurbanlık Küçükbaş Fiyatları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.