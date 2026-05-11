Kurban Bayramı yaklaşırken dikkatler kurbanlık fiyat listelerine çevrildi. 2026 yılında yükselen üretim giderleri nedeniyle kurbanlık fiyatlarında geçen seneye kıyasla değişiklikler yaşanırken, özellikle büyük kentlerdeki fiyat aralıkları merak edilmeye başlandı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda kilo bazlı satışlar hız kazanırken vatandaşlar, “Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?” ve “Hangi şehirde kurbanlık daha uygun fiyatlı?” sorularına yanıt arıyor.

HABERİN ÖZETİ Büyükbaş ve küçükbaş il il kurban fiyat listesi! 2026 kurbanlık fiyatları ne kadar? 2026 Kurban Bayramı öncesinde, yükselen üretim giderleri ve genel enflasyon etkisiyle kurbanlık fiyatlarında geçen seneye kıyasla artış yaşanması bekleniyor. 2026 yılında küçükbaş kurbanlık hisse ücretlerinin 18-45 bin TL, büyükbaş hisse ücretlerinin ise 140-400 bin TL aralığında olması öngörülüyor. Ortalama canlı kilo ücretleri Tosun için 510 TL/kg, Düve/İnek için 475 TL/kg, Koç için 450 TL/kg ve Dişi Koyun için 350 TL/kg olarak belirtiliyor. İstanbul'da büyükbaş hayvanların 140.000 - 400.000 TL, küçükbaşların 18.000 - 45.000 TL olması bekleniyor. Ankara'da büyükbaş fiyatlarının 110.000 - 350.000 TL, küçükbaşların 18.000 - 40.000 TL aralığında olması öngörülüyor. İzmir'de büyükbaş kurbanlıkların 140.000 - 330.000 TL, küçükbaşların 18.000 - 45.000 TL arasında olması tahmin ediliyor. Erzurum ve Kars gibi bölgelerde büyükbaş hayvanların 100.000 - 280.000 TL, küçükbaşların 15.000 - 35.000 TL olması bekleniyor.

2026 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2026 yılında kurbanlık fiyatları hem yem giderleri hem de genel enflasyon etkisiyle geçen yıla oranla yükseliş gösterdi. Türkiye genelinde rakamlar bölgelere göre değişiklik gösterse de ortalama fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

Geçen yıl İstanbul’da ortalama bir büyükbaş hayvan 90 bin ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlıklar ise 10 bin ile 25 bin TL arasında alıcı buluyordu. Bu yıl hisse ücretlerinin küçükbaşta 18-45 bin TL arasında, büyükbaşta ise 140-400 bin TL aralığında olması öngörülüyor.

2026 YILI ORTALAMA CANLI KİLO ÜCRETLERİ

Tosun (Büyükbaş): 510 TL / kg

Düve / İnek: 475 TL / kg

Koç (Küçükbaş): 450 TL / kg

Dişi Koyun: 350 TL / kg

Bu ücretler; bölgeye, hayvanın cinsine ve canlı kilosuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

2026 İL İL KURBANLIK FİYATLARI

Büyükşehirlerde nakliye ve bakım maliyetleri nedeniyle fiyatlar, Anadolu’nun iç bölgelerine göre daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

2026 yılı için illere göre öngörülen fiyat aralıkları şu şekilde:

İstanbul’da büyükbaş hayvanların 140.000 - 400.000 TL, küçükbaşların 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse ücretinin 30.000 - 55.000 TL arasında olması bekleniyor.

Ankara’da büyükbaş fiyatlarının 110.000 - 350.000 TL, küçükbaşların 18.000 - 40.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse bedelinin 28.000 - 50.000 TL aralığında olması öngörülüyor.

İzmir’de büyükbaş kurbanlıkların 140.000 - 330.000 TL, küçükbaşların 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse ücretlerinin 30.000 - 50.000 TL arasında olması tahmin ediliyor.

Anadolu’nun Erzurum ve Kars gibi bölgelerinde ise büyükbaş hayvanların 100.000 - 280.000 TL, küçükbaşların 15.000 - 35.000 TL ve 7 kişilik büyükbaş hisse bedelinin 25.000 - 45.000 TL arasında olması bekleniyor.