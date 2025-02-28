Büyüme rakamlarının ardından OECD listesi de açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Türkiye ekonomisi, 2024'te yüzde 3,2 büyüyerek istikrarlı yükselişini sürdürdü. Yılın son çeyreğinde kaydedilen yüzde 3,0’lık büyüme ile Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen iki ekonomiden biri olmayı başardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Resmi verilere göre Türkiye ekonomisi yıl genelinde yüzde 3,2 büyüme kaydederken, son çeyrekte bu oran yüzde 3 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE, EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOMİLER ARASINDA YER ALDI

OECD ülkeleri arasında yapılan değerlendirmede, Türkiye yüzde 3,2'lik büyüme oranıyla İspanya ile birlikte zirvede yer aldı. Türkiye ve İspanya'nın ardından yüzde 2,9 ile Polonya, yüzde 2,8 ile ABD, yüzde 2,7 ile Litvanya ve yüzde 2,1 ile Norveç sıralandı. Buna karşın, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri açıklanan OECD ülkelerinden Avusturya yüzde 1 oranında küçülerek en fazla daralan ekonomi olurken, Almanya yüzde 0,2'lik bir gerileme yaşadı.

TÜRKİYE, G20’DE İLK 5’TE

Türkiye, yalnızca OECD içinde değil, aynı zamanda G20 ülkeleri arasında da güçlü bir büyüme performansı sergiledi. 2024 yılı itibarıyla büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde Endonezya yüzde 5,03’lük büyüme oranıyla ilk sırada yer alırken, Çin yüzde 5 ile ikinci, Rusya ise yüzde 4,1 ile üçüncü oldu. Türkiye ve İspanya, yüzde 3,2’lik büyüme ile dördüncülüğü paylaştı.



Hindistan’ın 2024 yılı büyüme oranının Türkiye saatiyle 15.00’te açıklanması bekleniyor. Eğer tahminler doğrultusunda Hindistan ekonomisi yüzde 6,4 büyüme kaydederse, G20’de ilk sıraya yükselecek. Bu durumda Türkiye ve İspanya, en hızlı büyüyen G20 ekonomileri arasında ilk 5 içinde yer alacak.

Türkiye'nin ekonomik büyümesi, küresel piyasalardaki zorluklara rağmen olumlu bir performans sergilediğini ortaya koyarken, hem OECD hem de G20 içinde dikkat çeken ülkeler arasında yer almasını sağladı.

Öncü ve gerçekleşen verileri açıklanan OECD ülkelerinin 2024 yılı büyüme oranları şöyle:



OECDBüyüme oranı

Türkiye: 3,2

İspanya: 3,2

Polonya: 2,9

ABD: 2,8

Litvanya: 2,7

Norveç: 2,1

Güney Kore: 2

Slovakya: 2

Portekiz: 1,9

İsviçre: 1,3

Meksika: 1,2

Fransa: 1,1

Belçika: 1

İsrail: 1

Birleşik Krallık: 0,9

Hollanda: 0,9

İsveç: 0,6

İzlanda: 0,6

İtalya: 0,5

Macaristan: 0,5

İrlanda: 0,3

Japonya: 0,1

Almanya: -0,2

Avusturya: -1

Öncü ve gerçekleşen verileri açıklanan G20 ülkelerinin 2024 yılı büyüme oranları şu şekilde:



G20Büyüme oranı

Endonezya: 5,03

Çin: 5

Rusya: 4,1

Türkiye: 3,2

İspanya: 3,2

ABD: 2,8

Güney Kore: 2

İsviçre: 1,3

Suudi Arabistan: 1,3

Meksika: 1,2

Fransa: 1,1

Birleşik Krallık: 0,9

Hollanda: 0,9

İtalya: 0,5

Japonya: 0,1

Almanya: -0,2