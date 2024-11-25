Büyümenin öncü göstergesinde iyileşme! Sanayi kapasite kullanım oranı kasımda arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına ilişkin kapasite kullanım oranı verilerini yayımladı. Kapasite Kullanım Oranı (KKO), kasım yüzde 76,1 oldu.
Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin kapasite kullanım oranı verilerini duyurdu. KKO-MA, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.
SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜKSELDİ
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 76,1 seviyesinde açıklandı.
İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1775 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği verilere göre kapasite kullanım oranı kasımda arttı.