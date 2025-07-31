Buz yapma makineleri için yeni karar

Ticaret Bakanlığı, son dönemde ithalatı hızla artan buz yapma makineleriyle ilgili dikkat çeken bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bu ürünlerin Türkiye’ye girişi artık gözetim belgesine bağlı olacak. Karar, 31 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Yayımlanan tebliğe göre, buz yapma makinelerinde birim gümrük kıymeti kilogram başına 16 dolar olarak belirlendi. Bu da şu anlama geliyor: Eğer ithalatçı firmalar gerekli belgeleri eksiksiz sunmazsa, ürünler otomatik olarak bu fiyat üzerinden vergilendirilecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte, ithalatçı firmaların Ticaret Bakanlığı’na ürünün maliyeti, teknik özellikleri ve satış fiyatı gibi bilgileri detaylı şekilde sunması gerekecek. Aksi halde, ürünler doğrudan belirlenen referans fiyat üzerinden işlem görecek.
Yüksek sıcaklıkların etkisiyle bu yaz özellikle ev ve iş yerlerinde buz yapma makinelerine olan talep rekor seviyelere ulaştı. Artan satışlarla birlikte ithalat da hız kazanmıştı. Bakanlığın kararı, bu yoğunluğun kontrol altına alınmasını amaçlıyor.
Ticaret Bakanlığı’nın bu adımı, ithalatta fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı ticaretin önüne geçmeyi hedefliyor.