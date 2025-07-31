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 | Bengü Sarıkuş

Buz yapma makineleri için yeni karar

Airfry çılgınlığı bir biranda popüler hale gelen buz yapma makineleri için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Artık bu ürünler, gözetim belgesi olmadan ithal edilemeyecek.

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Buz yapma makineleri için yeni karar
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 16:38

, son dönemde ithalatı hızla artan buz yapma makineleriyle ilgili dikkat çeken bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bu ürünlerin Türkiye’ye girişi artık gözetim belgesine bağlı olacak. Karar, 31 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Buz yapma makineleri için yeni karar

BİRİM KIYMET 16 DOLAR OLARAK BELİRLENDİ

Yayımlanan tebliğe göre, buz yapma makinelerinde birim kıymeti kilogram başına 16 dolar olarak belirlendi. Bu da şu anlama geliyor: Eğer ithalatçı firmalar gerekli belgeleri eksiksiz sunmazsa, ürünler otomatik olarak bu fiyat üzerinden vergilendirilecek.

Buz yapma makineleri için yeni karar

İTHALATÇILAR İÇİN YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Yeni düzenlemeyle birlikte, ithalatçı firmaların Ticaret Bakanlığı’na ürünün maliyeti, teknik özellikleri ve satış fiyatı gibi bilgileri detaylı şekilde sunması gerekecek. Aksi halde, ürünler doğrudan belirlenen referans fiyat üzerinden işlem görecek.

Buz yapma makineleri için yeni karar

AİRFRY ÇILGINLIĞI GİBİ…

Yüksek sıcaklıkların etkisiyle bu yaz özellikle ev ve iş yerlerinde buz yapma makinelerine olan talep rekor seviyelere ulaştı. Artan satışlarla birlikte da hız kazanmıştı. Bakanlığın kararı, bu yoğunluğun kontrol altına alınmasını amaçlıyor.

Buz yapma makineleri için yeni karar

KONTROL VE ŞEFFAFLIK HEDEFLENİYOR

Ticaret Bakanlığı’nın bu adımı, ithalatta fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı ticaretin önüne geçmeyi hedefliyor.

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ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#gümrük
#ithalat
#Buz Yapma Makinesi
#Fiyat Kontrol
#Kayıt Dışı Ticaret
#Ekonomi
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