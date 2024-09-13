BYD Türkiye yatırımı için harekete geçti! İstanbul ve Manisa'da binlerce kişi istihdam edilecek

13 Eylül 2024 15:26 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:33

Çinli otomobil markası BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor. BYD, Manisa ve İstanbul'da kuracağı üretim tesisi için çeşitli pozisyonlarca işçi alımı yapacak.

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Çinli elektrikli araç üreticisi BYD​, Türkiye​ yatırımı kapsamında Manisa​ ve İstanbul​'da üretim tesisleri açıyor. Şirketin sosyal iş ağı platformu LinkedIn üzerinden iki ilde çalışmak için çeşitli pozisyonlara ilan açtığı görüldü.

İSTANBUL​ VE MANİSA​ İÇİN ELEMAN ARAYIŞI

Manisa’da kurulacak üretim tesisi için "işe alım uzmanı, İK yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi ile bordro uzmanı" pozisyonlar açıldı. İstanbul​'daki üretim tesisi için ise "yedek parça stok kontrol ve bayi destek uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu, satış muhasebe uzmanı ve kıdemli İK uzmanı/İK yöneticisi (Çince konuşan)" gibi pozisyonlar açılacak.

2026 YILINA KADAR 5 BİN KİŞİ

Marka Türkiye​'de kuracağı tesislerde yıllık 150 bin araç kapasiteli bir elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil​ üretmeyi amaçlıyor. Yatırım toplam tutarı ise 1 milyar dolar. Tesiste sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik bir AR-GE merkezi de yer alacak. 2026 yılına kadar kurulan fabrikalarda 5 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

YENİ YATIRIMLAR KAPIDA

BYD​ tarafından alınan karar, Türkiye​'de otomotiv sektörünü yakından ilgilendirirken yeni bir dönemin kapıları açılacak. Türkiye​'de yatırım ortamını daha cazip hale getirecek hamleyle farklı otomobil​ firmalarının da Türkiye​'de yatırım yapması bekleniyor.

Yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanması kararı da sonuçlarını verdi. Kararın ardından, sıklıkla "Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı" olarak gördüklerini dile getiren Çin markaları, eylem ve yatırım planlarını açıklamaya başladı.

CHERY ÖN PLANA ÇIKIYOR

Türkiye​'ye yatırım yapması beklenen Çinli markalar arasında en çok ön plana çıkan Chery. Chery dışında Skywell ve MG gibi markaların da Türkiye​'de yatırım konusunda çalışmalar yaptıkları biliniyor. Öte yandan dünyanın en büyük lityum pil üreticilerinden Çinli Ganfeng Lithium, Türkiye​'de 500 milyon dolarlık yatırım yapmak üzere Yiğit Akü ile anlaşma imzaladı.