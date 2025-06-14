Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

BYD U7 teslimatları başladı: 1300 beygirlik Çinli dev yollarda

Çinli otomotiv devi BYD’nin premium markası Yangwang, tamamen elektrikli yeni sedan modeli U7’nin teslimatlarına resmen start verdi. Yüksek performans ve ileri teknolojiyi bir araya getiren U7, Çin genelinde ilk sahipleriyle buluşmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BYD U7 teslimatları başladı: 1300 beygirlik Çinli dev yollarda
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 13:01

Elektrikli otomobil dünyasına yeni bir soluk getiren Yangwang U7, ileri teknoloji donanımı ve sınırları zorlayan performansıyla dikkat çekiyor. Dört ana sistem etrafında şekillenen bu prestijli sedan; yüksek kapasiteli batarya paketi, güçlü elektrik motorları, akıllı kontrol yazılımı ve yenilikçi DiSus-Z elektromanyetik süspansiyon teknolojisiyle segmentinde fark oluşturuyor.

BYD U7 teslimatları başladı: 1300 beygirlik Çinli dev yollarda

UÇAK GEMİLERİNDEN İLHAM ALAN SÜSPANSİYON TEKNOLOJİSİ

Otomotiv dünyasında bir ilk olan DiSus-Z elektromanyetik süspansiyon sistemi, uçak gemilerindeki fırlatma sistemlerinden ve manyetik levitasyon trenlerinden esinlenilerek geliştirildi. Bu sistem, yol yüzeyindeki değişimleri anlık olarak algılayarak aracın gövdesiyle tekerlekler arasındaki hareketi aktif biçimde dengeliyor. Hem konforu hem de sürüş güvenliğini artıran bu yenilik, aynı zamanda titreşimlerden oluşan kinetik enerjiyi geri kazanarak elektrik enerjisine dönüştürüyor.

1.287 BEYGİR GÜCÜYLE PERFORMANS ŞOVU

Toplam 960 kW (1.287 hp) güce ulaşan Yangwang U7, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,9 saniyede çıkabiliyor. Aracın azami hızı ise 270 km/s. Sürüş deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyan model; sabit tekerlekle dönüş, yerinde dönme ve yana kayma gibi özel manevralarla öne çıkıyor. Arka tekerlek yönlendirme sistemi ise 20 dereceye kadar çalışarak dönüş çapını ciddi oranda düşürüyor ve dar alanlarda adeta küçük sınıf bir otomobil çevikliği sunuyor.

BYD U7 teslimatları başladı: 1300 beygirlik Çinli dev yollarda

ÜST DÜZEY SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ: GOD’S EYE A SİSTEMİ

U7, gelişmiş otonom sürüş destek sistemleriyle de sınıfının en iddialı modellerinden biri. Üç adet LiDAR sensörüyle donatılmış "God’s Eye A" adlı sistem, çevresel faktörleri anlık analiz ederek hem sürüş sırasında hem de park manevralarında aktif destek sunuyor. Bu teknoloji, güvenliği ön planda tutarken sürücünün üzerindeki yükü de minimuma indiriyor.

BYD U7 teslimatları başladı: 1300 beygirlik Çinli dev yollarda

LÜKS VE FONKSİYONELLİĞİN BULUŞTUĞU NOKTA

Yangwang U7, büyük boyutlarıyla dikkat çekiyor:

  • Uzunluk: 5360 mm
  • Genişlik: 2000 mm
  • Yükseklik: 1515 mm
  • Aks Mesafesi: 3200 mm

135,5 kWsa kapasiteli bataryasıyla, Çin CLTC ölçüm standartlarına göre tam 720 kilometrelik etkileyici bir menzil sunuyor. Bu değer, aracı hem şehir içi hem de uzun mesafeli yolculuklar için ideal hale getiriyor.

BYD U7 teslimatları başladı: 1300 beygirlik Çinli dev yollarda

YANGWANG AİLESİNİN YENİ ÜYESİ

U7, markanın daha önce tanıttığı U8 SUV ve U9 spor otomobil modellerinin ardından ürün gamının üçüncü halkasını oluşturuyor. Sedan formundaki bu yeni model, 87.150 dolardan başlayan fiyat etiketiyle lüks elektrikli otomobil pazarına güçlü bir giriş yapıyor.

Yangwang U7, sunduğu teknoloji, performans ve yenilikçi mühendislik yaklaşımıyla sadece bir otomobil değil; geleceğin sürüş deneyimini bugünden yaşamak isteyenler için tasarlanmış bir mühendislik harikası.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram ve çeyrek altında zirve beklentisi! Uzmanlardan kritik uyarılar geldi: Alım-Satım yapacaklar dikkat
Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam! Benzinden sonra motorine de zam geldi: İşte 14 Haziran güncel akaryakıt fiyatları
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.