BYD U7 teslimatları başladı: 1300 beygirlik Çinli dev yollarda

Elektrikli otomobil dünyasına yeni bir soluk getiren Yangwang U7, ileri teknoloji donanımı ve sınırları zorlayan performansıyla dikkat çekiyor. Dört ana sistem etrafında şekillenen bu prestijli sedan; yüksek kapasiteli batarya paketi, güçlü elektrik motorları, akıllı kontrol yazılımı ve yenilikçi DiSus-Z elektromanyetik süspansiyon teknolojisiyle segmentinde fark oluşturuyor.

UÇAK GEMİLERİNDEN İLHAM ALAN SÜSPANSİYON TEKNOLOJİSİ

Otomotiv dünyasında bir ilk olan DiSus-Z elektromanyetik süspansiyon sistemi, uçak gemilerindeki fırlatma sistemlerinden ve manyetik levitasyon trenlerinden esinlenilerek geliştirildi. Bu sistem, yol yüzeyindeki değişimleri anlık olarak algılayarak aracın gövdesiyle tekerlekler arasındaki hareketi aktif biçimde dengeliyor. Hem konforu hem de sürüş güvenliğini artıran bu yenilik, aynı zamanda titreşimlerden oluşan kinetik enerjiyi geri kazanarak elektrik enerjisine dönüştürüyor.

1.287 BEYGİR GÜCÜYLE PERFORMANS ŞOVU

Toplam 960 kW (1.287 hp) güce ulaşan Yangwang U7, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,9 saniyede çıkabiliyor. Aracın azami hızı ise 270 km/s. Sürüş deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyan model; sabit tekerlekle dönüş, yerinde dönme ve yana kayma gibi özel manevralarla öne çıkıyor. Arka tekerlek yönlendirme sistemi ise 20 dereceye kadar çalışarak dönüş çapını ciddi oranda düşürüyor ve dar alanlarda adeta küçük sınıf bir otomobil çevikliği sunuyor.

ÜST DÜZEY SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ: GOD’S EYE A SİSTEMİ

U7, gelişmiş otonom sürüş destek sistemleriyle de sınıfının en iddialı modellerinden biri. Üç adet LiDAR sensörüyle donatılmış "God’s Eye A" adlı sistem, çevresel faktörleri anlık analiz ederek hem sürüş sırasında hem de park manevralarında aktif destek sunuyor. Bu teknoloji, güvenliği ön planda tutarken sürücünün üzerindeki yükü de minimuma indiriyor.

LÜKS VE FONKSİYONELLİĞİN BULUŞTUĞU NOKTA

Yangwang U7, büyük boyutlarıyla dikkat çekiyor:

Uzunluk: 5360 mm

Genişlik: 2000 mm

Yükseklik: 1515 mm

Aks Mesafesi: 3200 mm

135,5 kWsa kapasiteli bataryasıyla, Çin CLTC ölçüm standartlarına göre tam 720 kilometrelik etkileyici bir menzil sunuyor. Bu değer, aracı hem şehir içi hem de uzun mesafeli yolculuklar için ideal hale getiriyor.

YANGWANG AİLESİNİN YENİ ÜYESİ

U7, markanın daha önce tanıttığı U8 SUV ve U9 spor otomobil modellerinin ardından ürün gamının üçüncü halkasını oluşturuyor. Sedan formundaki bu yeni model, 87.150 dolardan başlayan fiyat etiketiyle lüks elektrikli otomobil pazarına güçlü bir giriş yapıyor.

Yangwang U7, sunduğu teknoloji, performans ve yenilikçi mühendislik yaklaşımıyla sadece bir otomobil değil; geleceğin sürüş deneyimini bugünden yaşamak isteyenler için tasarlanmış bir mühendislik harikası.