BYD’den hisse hamlesi: Küçük yatırımcıya gün doğdu

Elektrikli araç üreticisi BYD, Shenzhen Borsası’ndaki hisselerini üçe böldü. Böylece hisse başına fiyat önemli ölçüde geriledi. Bu adım, hem daha fazla küçük yatırımcının hisse almasını kolaylaştırmayı hem de son haftalarda yaşanan değer kaybının etkisini azaltmayı hedefliyor.

29 Temmuz itibarıyla temettü hariç işlem görmeye başlayan hisseler, şirketin daha önce duyurduğu bedelsiz sermaye artırımı ve ikramiye planı kapsamında bölündü. Bloomberg News’in haberine göre, 100 adetlik bir BYD lotunun fiyatı yaklaşık 34 bin yuan’dan 11 bin yuan’a yani yaklaşık 1.971 dolara düştü.

ÇİN’DE KAPILAR AÇILIYOR, HONG KONG’DA HÂLÂ DUVAR VAR

Çin ana karasında bireysel yatırımcılar için lot fiyatı önemli bir kriter. BYD’nin bu stratejisi, daha düşük bütçeli yatırımcılara ulaşma konusunda önemli bir fırsat sunuyor. Ancak aynı durum Hong Kong için geçerli değil.

Şirketin Hong Kong Borsası’ndaki hisseleri, temettü tarihine kadar yükselse de sonrasında düşüşe geçti. Uzmanlara göre bunun en büyük nedeni, borsadaki 500 hisselik minimum alım zorunluluğu. Bölünmeye rağmen, yatırımcıların yaklaşık 70 bin Hong Kong doları (yaklaşık 8.960 dolar) ayırması gerekiyor. Bu da küçük yatırımcıyı uzak tutuyor.