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 | İrem Çınar

BYD’den hisse hamlesi: Küçük yatırımcıya gün doğdu

Çinli otomotiv devi BYD, Shenzhen Borsası’ndaki hisselerini üçe bölerek hisse fiyatlarını düşürdü. Amaç: Daha fazla bireysel yatırımcıyı çekmek ve son dönemdeki değer kaybını dengelemek.

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BYD’den hisse hamlesi: Küçük yatırımcıya gün doğdu
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 14:35

Elektrikli araç üreticisi , Shenzhen Borsası’ndaki hisselerini üçe böldü. Böylece hisse başına fiyat önemli ölçüde geriledi. Bu adım, hem daha fazla küçük yatırımcının hisse almasını kolaylaştırmayı hem de son haftalarda yaşanan değer kaybının etkisini azaltmayı hedefliyor.

29 Temmuz itibarıyla temettü hariç işlem görmeye başlayan hisseler, şirketin daha önce duyurduğu bedelsiz sermaye artırımı ve ikramiye planı kapsamında bölündü. Bloomberg News’in haberine göre, 100 adetlik bir BYD lotunun fiyatı yaklaşık 34 bin yuan’dan 11 bin yuan’a yani yaklaşık 1.971 dolara düştü.

BYD’den hisse hamlesi: Küçük yatırımcıya gün doğdu

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ana karasında bireysel için lot fiyatı önemli bir kriter. BYD’nin bu stratejisi, daha düşük bütçeli yatırımcılara ulaşma konusunda önemli bir fırsat sunuyor. Ancak aynı durum için geçerli değil.

Şirketin Hong Kong Borsası’ndaki hisseleri, temettü tarihine kadar yükselse de sonrasında düşüşe geçti. Uzmanlara göre bunun en büyük nedeni, borsadaki 500 hisselik minimum alım zorunluluğu. Bölünmeye rağmen, yatırımcıların yaklaşık 70 bin Hong Kong doları (yaklaşık 8.960 dolar) ayırması gerekiyor. Bu da küçük yatırımcıyı uzak tutuyor.

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ETİKETLER
#byd
#çin
#yatırımcılar
#Hong Kong
#elektrikli araçlar
#Hisse Bölümü
#Shenzhen Borsası
#Ekonomi
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