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 | İrem Çınar

BYD’den sonra bir Çinli daha! SWM Motors Türkiye’de üretime hazırlanıyor

Çinli otomobil markası SWM Motors, Türkiye'deki üretim planlarını netleştiriyor. Ticari Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, 2025'in son çeyreğinde Eskişehir’de yerli üretime start vereceklerini duyurdu.

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BYD’den sonra bir Çinli daha! SWM Motors Türkiye’de üretime hazırlanıyor
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 16:24

Çinli otomobil markası SWM Motors, Türkiye'de kuracağı fabrika ile yerli üretime adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, yıl sonunda üretime başlamayı hedeflediklerini açıkladı.

ÜRETİM ÜSSÜ ESKİŞEHİR OLACAK

SWM Motors’un Türkiye’deki üretim üssü olarak Eskişehir seçildi. İlk etapta yıllık 25 bin adetlik kapasiteye sahip olacak fabrikanın, zamanla üretim hacminin artırılması planlanıyor.

BYD’den sonra bir Çinli daha! SWM Motors Türkiye’de üretime hazırlanıyor

İLK MODELLER: G01 VE G03

Eskişehir’de kurulacak tesiste ilk olarak makyajlı G01 ve G03 SUV modellerinin üretileceği bildirildi. Üretimin başlamasıyla birlikte, Türkiye'ye Çin'den yapılan SWM otomobil ithalatının da sona ereceği duyuruldu.

İHRACATA DAYALI ÜRETİM

Burak Azmanoğlu’nun OtoSpor programında Yiğitcan Yıldız’a yaptığı açıklamalara göre, fabrikada hem benzinli hem de plug-in hibrit SUV modelleri üretilecek. Türkiye'de üretilecek araçların yalnızca iç pazara değil, ihracata da yönelik olması planlanıyor.

BYD’den sonra bir Çinli daha! SWM Motors Türkiye’de üretime hazırlanıyor

URZEMA HOLDİNG İLE STRATEJİK ORTAKLIK

SWM Motors’u Türkiye pazarına kazandıran ATMO Group, yerli üretim için Urzema Holding ile iş birliğine gitti. Ortaklık kapsamında fabrikanın işletmesi Urzema ile birlikte yürütülecek.

Öztürk Ailesi’nin yönetimindeki Urzema Holding, savunma sanayi ekipmanlarından tren vagonlarına kadar birçok alanda üretim gerçekleştiriyor. Ticari araç ve demiryolu ekipmanları konusundaki tecrübesiyle dikkat çeken Urzema, SWM Motors’un Türkiye’deki üretim sürecinde kilit rol oynayacak.

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#SWM Motors
#Ekonomi
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