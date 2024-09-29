BYD'nin ardından Chery Türkiye'nin kapısını çaldı! Samsun için otomobil fabrikası iddiası: Ciddi istihdam bekleniyor

29 Eylül 2024 10:28 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 10:29

Çinli otomobil devi BYD, Manisa’da yaklaşık 1 milyar dolarlık bir harcama planlayıp, yıllık 150 bin araç kapasiteli bir elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kuruyor. BYD'nin ardından Chery de Türkiye'nin kapısını çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery International Başkanı ile görüştü. Manisa'nın ardından Samsun'da da fabrika kurulacağı iddia edildi. BYD gibi diğer markalardan gelecek istihdam haberleri bekleniyor.

BYD Türkiye yatırımı için harekete geçti! İstanbul ve Manisa'da binlerce kişi istihdam edilecek

BYD Türkiye yatırımı için harekete geçti! İstanbul ve Manisa'da binlerce kişi istihdam edilecek

Yerli otomobil TOGG​ ile piyasaya giriş yapan Türkiye​ otomotiv sektöründe dikkat çeken ülkeler arasına girdi. Uluslararası otomobil pazarında Türkiye, Çinli devleri peşine taktı. Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye’de yatırım yapıp fabrika açma girişimini duyurması sonrası bir sürpriz marka daha harekete geçti.

CHERY​ TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery International Başkanı Zhang Guibing'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu. Çok yakında BYD​'den sonra Chery'nin de Türkiye'ye yatırım yapması bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'ün haberine göre Çinli otomotiv devleri Chery ve MG'nin Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlandıkları belirtilirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır fabrikaların nereye kurulacağı hakkında bilgi verdi.

SAMSUN'A OTOMOBİL FABRİKASI KURULACAK

Chery'in içten yanmalı araçlar için imtiyaz talebinde bulunduğu, Türkiye'nin ise hibrit, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar konusunda teşvikler vermek istediği ifade ediliyor. Fabrikaların Samsun ve Manisa'da kurulacağı ve bu iki ilin ön planda olduğu belirtildi.

BYD, 2024'te de rekor araç satışları gerçekleştirmeye devam ediyor. Yılın ilk 7 ayında 1,9 milyon adedin üzerinde satışa ulaşan BYD, ikinci çeyrekte dünyanın en büyük yedinci otomobil üreticisi oldu. Chery ve MG gibi markalar da uluslarası pazarda hedefleri yüksek tutuyor.

İSTİHDAM BEKLENTİSİ

BYD'nin, Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kapsamında Manisa ve İstanbul'da personel alımına başladığı söylenmişti. Aynı şekilde Samsun'a da fabrika kurulması halinde Chery ve MG gibi dev markaların geniş istihdam alanı oluşturacağı düşünülüyor.