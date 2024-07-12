BYD'nin ardından yeni yatırım sinyali! Bakan Fatih Kacır 'Sürpriz olmaz' dedi

12 Temmuz 2024 14:20 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 14:20

Bakan Fatih Kacır açıkladı: BYD'yi Türkiye'ye TOGG getirdi! 'En önemli referansımız oldu'

Bakan Fatih Kacır açıkladı: BYD'yi Türkiye'ye TOGG getirdi! 'En önemli referansımız oldu'

Elazığ ve Manisa'dan Çinli otomobil devi BYD’ye sürpriz davet: Yatırıma en uygun şehiriz!

Elazığ ve Manisa'dan Çinli otomobil devi BYD’ye sürpriz davet: Yatırıma en uygun şehiriz!

Bir milyar dolarlık yatırım hedefi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli araç devi BYD yönetimini kabul etti

Bir milyar dolarlık yatırım hedefi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli araç devi BYD yönetimini kabul etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan yeni yatırım sinyalleri geldi. Otomotivde 27 yıl sonra gelen ilk doğrudan yatırımın ardından yeni yatırımların kapısı aralandı. Kacır, yeni yatırım hakkında "Sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

BAKAN KACIR'DAN YENİ YATIRIM AÇIKLAMASI

Bakan Kacır, yeni yatırımların gelebileceğinin sinyallerini verdi.

BYD gibi hem mevcut hem de yeni markaların Türkiye'de yeni teknoloji yatırımlarını hızlandırmaları için gayret göstermeye devam edeceklerini dile getiren Kacır, CNBC-e canlı yayınında şu açıklamayı yaptı;

"Biriyle imzayı attık. Bir diğeriyle de imza atma ihtimali yakın zamanda olabilir. Sürpriz olmaz. Doğrudan yabancı sermaye adımlarını hızlandıracak adımlar atacağız. Biz başka ülkelerin ardından gitmeye razı olacak ülke değiliz.

İÇTEN YANMALI ÜRETİMİN PAYINI AZALACAK

Önümüzdeki dönemde hibrit ve elektriklide Türkiye'de üretimin payını artırmak istiyoruz. İçten yanmalı üretiminin payını adım adım azaltmak istiyoruz. Bu yolda daha hızlı koşmak istiyoruz.

Şarj istasyonlarının yayılması konusunda çok ciddi atak yaptık. Elektrikli araç kullanım alışkanlıkları artıyor. Bütün bunlar Türkiye'nin yeşil dönüşümde planlı hareket ettiğini gösteriyor. BYD gibi başka markaların da yeni teknoloji yatırımlarını hızlandırması için gayret göstereceğiz."

TOGG İLE GAC ORTAK ÇALIŞACAK

Başka bir gelişme de Çinli otomobil üreticisi Guangzhou Automobile Group (GAC) ile Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG arasında yaşandı.

Bu iki şirket, birlikte otomobil üretmek için harekete geçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çinli şirketlerin TOGG ile birlikte üretim yapmak istediklerini ve görüşmelerin başladığını açıkladı.