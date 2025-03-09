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 | Murat Makas

Çadırda başlayan serüven! Hedef Anadolu'da dünya markası: ABD ve birçok ülkeye ihraç ediliyor

Şanlıurfa’da 25 yıl önce çadırda peynir üretimine başlayan girişimci OSB'de 7 bin metrekarelik fabrika kurarak işlerini büyüttü. Üretilen çeşitli peynirler Orta Doğu ve ABD'ye bile ihraç ediliyor. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 14:20

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Sinan Kutlu girişimcilik örneğiyle dikkat çekiyor. Sinan Kutlu, 25 yıl önce çadırda başladığı peynir üretiminde hayal edilemeyecek noktaya geldi. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 7 bin metrekare alana bir fabrika kuran Kutlu, ürettiği makarna, pizza, salata ve bir çok sosta kullanılan İtalyan peynirlerini başta ABD olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor. Kırsalda yaşayan 3 bin 800 aileden yılda yaklaşık 11 bin ton süt alan Kutlu, hem ilin ekonomisine katkı sunuyor hem de ülkenin dış pazardaki payını arttırıyor. Tamamen modern şartlarda çalışan fabrikada İtalyan pecorino peynirinin yanı sıra yoğurt, tulum peyniri, tescilli sadeyağ ve lor peyniri de üretiliyor.

7 BİN METREKAREDE YILDA 11 BİN TON SÜT KULLANILIYOR

Fabrikada 5 çeşit peynir ürettiklerini söyleyen Fabrika Müdürü Mustafa Acar, "Burada 5 çeşit peynir üretiyoruz. Burası 7 bin metrekare alanı olan bir süt fabrikası. Burada ürettiğimiz peynirler feta peyniri, beyaz peynir üretiyoruz. Pecorino peyniri üretiyoruz, sert koyun kaşarından. Tulum peyniri üretiyoruz. Coğrafi işaretli sadeyağ üretiyoruz. Yılda yaklaşık 11 bin ton süt satın alıyoruz. Toplamda baktığınızda 3 bin 800 haneden süt topluyoruz. Bir de Ceylanpınar TİGEM’den süt alıyoruz. Gelen sütler burada pastörize olduktan sonra işleme alınıyor. Daha sonra da koyun sütünden ürünler yapıyoruz. Orta Doğu ve Amerika’ya ihraç ettiğimiz bir peynir çeşidimiz var. İtalyan peyniri diyoruz, pecorino peyniri. Koyun sütünden yapılıyor. Çok sert bir peynir. Bu peynir makarnalarda, pizzalarda, salatalarda ve soslarda tüketiliyor" dedi.

ÇADIRDA BAŞLAYAN SERÜVEN

Peynir üretimine çadırda başladıklarını söyleyen Acar, "Hikayemiz çok ilginç. 2001 yılında çadırda başlayan bir serüven var. Şu anda entegre bir tesis olmuş durumdayız. Yurt dışına ihracat yapıyoruz. Tesiste yaklaşık 100 kişi çalışıyoruz. Aynı zamanda süt sağım ve toplama operasyonundaki arkadaşlarımızla beraber toplam 400 kişiyiz. Böyle bir tesis kurmak, gerekli belgeleri almak ihracat ve yurt içinde ürün satmak için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Özellikle gıda güvenirliği ve gıda izlenirliği çok önemli, o yüzden bir kaliteye çok yatırım yaptık. Bölgemizde bulunan Harran Üniversitesi ile iş birliği yapıyoruz. Çiğ süt ve mikrobiyoloji laboratuvarımızı üniversite ile birlikte kurduk. Yine bölgeden 4 tane çalışan gıda mühendisi arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız da gerçekten çok donanımlı. Üniversite ile birlikte eğitim alarak fabrikamızda kaliteli ürünler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

ANADOLU’DAN BİR DÜNYA MARKASI ÇIKARTMAK

Bundan sonraki hedeflerini de aktaran Acar, "Bundan sonra bölgemizdeki küçükbaş hayvancılığı geliştirmek istiyoruz. En önemlisi bu çünkü ham maddemiz olmazsa biz bu işi yapamayız. Bölgeye bu konuda bir ekonomik katkı sağlıyoruz. Ardından bölgede örnek bir model olmak istiyoruz. İşte bu şartlarda başlamış, ihracat yapan, gerekli şartları sağlamış bir model olmak istiyoruz ve Anadolu’dan bir dünya markası çıkartmak istiyoruz. En büyük hedeflerimizden bir tanesi de bu" dedi.

2020 İLE 2025 YILLARI ARASINDA BÜYÜME

İtalyan iştirakçi Peppi Fadda ise çok yüksek bir büyüme kaydettiklerini belirterek, "2020'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri'ne satılan pecorino rende peyniri üzerinde çalışmak için buradayız. Ürünün kalitesi satıcılarımızdan hemen olumlu geri bildirimler aldı. Aslında, 2020 ile 2025 arasında peynir satışlarında yüksek büyüme oranları kaydettik ancak en iyi sonuç, daha önce hiç görülmemiş yeni bir aşamanın oluşturulmasıdır. Koyun yetiştiriciliği yapan ailelerin yaşam standardı iyileşti ve artık sütlerini satma konusunda daha fazla güven duyuyorlar. Çünkü Sinan Kutlu’nun süt bedellerini kolayca ödeyebileceğini ve en önemlisi maddi güvenceye sahip olduğunu biliyorlar. Önemli hedeflerimiz var ve Allah bize bu çalışmayı sürdürme gücü versin" diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tulum peyniri sağlıklı mıdır?
Tulum peyniri, diğer peynirler gibi yüksek protein içeriğine sahiptir. Bu nedenle, özellikle spor yapanlar için ideal bir atıştırmalıktır. Ayrıca, yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle kemik sağlığı için de faydalıdır. Tulum peyniri ayrıca probiyotikler açısından zengindir ve sindirim sistemi sağlığını destekler.
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#Ekonomi
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