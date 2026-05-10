Çalışan annelere analık ödeneğinde süre uzatıldı mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere sağlanan analık ödeneğinin süresini uzatma kararı aldı.
SGK’nin NSosyal hesabı üzerinden yapılan duyuruda, analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya yükseltildiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir müracaata ihtiyaç duyulmadan 8 haftalık ödemenin otomatik şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.
Bu çerçevede, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve rapor süresi 1 Mayıs 2026’dan önce tamamlanan anneler için de işverenlerin Kuruma yapacağı bildirim doğrultusunda 8 haftalık ödeme yapılacağı ifade edildi. Ayrıca annelerin bu haktan faydalanabilmeleri adına rapor sürelerini uzatmak için sağlık kuruluşlarına ya da Kuruma ek bir başvuru yapmalarına gerek olmadığı vurgulandı.