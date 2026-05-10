Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Çalışan annelere analık ödeneğinde süre uzatıldı mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aile bütünlüğünün korunması ve çalışan annelere destek sağlanması amacıyla verilen analık ödeneği süresinin artırıldığını duyurdu. Peki, analık ödeneği süresi kaç haftaya yükseldi? Tekil ve çoğul gebeliklerde analık ödeneği süresi ne kadar oldu?

Çalışan annelere analık ödeneğinde süre uzatıldı mı?
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 16:19
10.05.2026
saat ikonu 16:19

Kurumu (), çalışan annelere sağlanan analık ödeneğinin süresini uzatma kararı aldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere sağlanan analık ödeneği süresini uzatma kararı aldı.
Tekil gebeliklerde analık ödeneği süresi 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya yükseltildi.
1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için 8 haftalık ek ödeme otomatik olarak gerçekleştirilecek.
16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve rapor süresi 1 Mayıs 2026'dan önce tamamlanan annelere de işveren bildirimi doğrultusunda 8 haftalık ödeme yapılacak.
Annelerin ek başvuru yapmasına gerek olmayacak.
ANALIK ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILDI MI?

SGK’nin NSosyal hesabı üzerinden yapılan duyuruda, analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya yükseltildiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir müracaata ihtiyaç duyulmadan 8 haftalık ödemenin otomatik şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

KİMLER ANALIK ÖDENEĞİNDEN YARARLANACAK?

Bu çerçevede, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve rapor süresi 1 Mayıs 2026’dan önce tamamlanan anneler için de işverenlerin Kuruma yapacağı bildirim doğrultusunda 8 haftalık ödeme yapılacağı ifade edildi. Ayrıca annelerin bu haktan faydalanabilmeleri adına rapor sürelerini uzatmak için sağlık kuruluşlarına ya da Kuruma ek bir başvuru yapmalarına gerek olmadığı vurgulandı.

