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 | İrem Çınar

Çalışan annelere emzirme ödeneği: Bakan Işıkhan rakamlarla açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, annelere yönelik emzirme ödeneği kapsamında 2025 yılı içinde şu ana kadar toplam 153 milyon lira destek sağlandığını duyurdu.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 11:32

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelere yönelik sosyal destek uygulamaları kapsamında verilen emzirme ödeneğine dair 2024 ve 2025 yılı verilerini paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emzirme ödeneğinin sigortalı annelerin yanında olmak için önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Çalışan annelere emzirme ödeneği: Bakan Işıkhan rakamlarla açıkladı

“ANNELERE GÜVENLİ BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bakan Işıkhan, "Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz. 2024'te 357 milyon liraya ulaşan emzirme ödeneği sağladık. Bu sene sağladığımız destek miktarı 153 milyon liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Çalışan annelere emzirme ödeneği: Bakan Işıkhan rakamlarla açıkladı

2024 YILINDA 416 BİNİ AŞKIN RAPOR İÇİN ÖDEME YAPILDI

Bakanlığın verilerine göre, 2024 yılı boyunca 416 bin 763 rapor karşılığında toplam 357 milyon lira emzirme ödeneği verildi. Bu destek, yeni doğum yapmış annelerin ihtiyaç duyduğu dönemde önemli bir maddi katkı sağladı.

Çalışan annelere emzirme ödeneği: Bakan Işıkhan rakamlarla açıkladı

2025'TE ŞU ANA KADAR 153 MİLYON LİRALIK DESTEK

2025 yılının ilk yarısında ise 126 bin 954 rapor için toplam 153 milyon 621 bin lira ödeme gerçekleştirildi. Bu rakamlar, yılın ilerleyen dönemlerinde desteğin daha da artabileceğini gösteriyor.

https://x.com/isikhanvedat/status/1931620059673198946

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#vedat işıkhan
#Emzirme Ödeneği
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#Anne Desteği
#Sigortalı Anneler
#Ekonomi
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