Çalışan annelere müjde! 21 bin liraya kadar bakıcı desteği: Başvuru şartları belli oldu

23 Ocak 2025 17:18 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:38

Çalışan annelere verilen bakıcı desteğinde rakamlar değişti. Proje kapsamında annelere 21 bin liraya kadar destek verileceği açıklandı.

Yarım çalışma ödeneği ile çalışan annelere 204,6 milyon lira yatırıldı

Yarım çalışma ödeneği ile çalışan annelere 204,6 milyon lira yatırıldı

Çalışan annelere verilen bakıcı desteği projesinde rakamlar güncellendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan​ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışan Annelerin Her Zaman Yanındayız. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekliyor, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara​, İstanbul​, İzmir illerinde 20 ay süreyle yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak.

BAKICI DESTEĞİ ÜCRETLERİ NE KADAR?