Çalışan anneleri ilgilendiren destek

Tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-36 ay arası çocuğunun bakımı için sigortalı olarak bir eğitimli çocuk bakıcısını istihdam eden anneler mali destekten faydalanacak.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın bugünkü köşe yazısında çalışan anneler için istihdamı kolaylaştıran, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilip SGK tarafından yürütülen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nden bahsetti. Peki proje nerelerde uygulanıyor ve bu destekten yararlanmak için gerekli şartlar neler?



TÜİK’in en son verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak %49,2 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti. Bu bağlamda hükûmetin kadın istihdamını artırmak için son dönemlerde hayata geçirdiği teşvik ve düzenlemelere karşın kadın istihdamı hâlen istenen seviyelerin çok gerisinde bulunmaktadır. Özellikle çalışan annelerin aile ve iş dengesini sağlamaları çok güç olmaktadır.

Bu bağlamda annelerin istihdamını kolaylaştıran uygulamalardan biri de ülkemiz ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve SGK tarafından yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesidir



Bu proje (EDU-CARE II) ile; kayıtlı kadın istihdamının artırılması amaçlanırken bunun yanı sıra, ebeveynlerin çocuklarını eğitimli çocuk bakıcılarına baktırmaları ve çocuk bakıcılarını sigortalı olarak çalıştırmaları konusunda farkındalığı artırmak ve çalışan annelerin iş ve yaşam arasındaki dengeyi sağlamalarına desteklemek amaçlanmaktadır.



Desteğin miktarının net asgari ücrete kadar vardığı dikkate alındığında çalışan anneler için büyük avantaj teşkil etmektedir.



EĞİTİMLİ ÇOCUK BAKICISI PROJESİNİN ŞARTLARI NELER?

Tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-36 ay arası çocuğunun bakımı için sigortalı olarak bir eğitimli çocuk bakıcısını istihdam eden anneler mali destekten faydalanabilmektedir.



Başvuru tarihinde çocuğun 2 yaşından (24 aydan) küçük olmalıdır. Destekten şimdilik Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet eden anneler faydalanmaktadır. Ayrıca;

Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgâhı aynı olmalıdır), Bekâr anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,

En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve tam veya yarı zamanlı sigortalı olarak (4/a sigortalılar) çalışmanız. Tam zamanlı çalışıyor iseniz adınıza aylık en az 25 gün prim bildiriliyor olmalı ve yarı zamanlı çalışıyor iseniz adınıza aylık en az 10 gün prim bildiriliyor olmalı,

Eğer tam zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli/sertifikalı çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak, yarı zamanlı çalışıyor iseniz kendi çalışma sürenize uygun şekilde en az 10 gün sigortalı olarak çalıştırmanız,

SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,

Eğer tam zamanlı çalışıyor iseniz bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinde, eğer yarı zamanlı çalışıyor iseniz bakıcınızın ücretini en az asgari ücretin yarısı düzeyinden ödemeniz ve proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.

DESTEK MİKTARI NE KADAR?

Destek miktarı aylık 510 avrodur. Özel ihtiyaçlı çocuğu olan ve bekâr annelere fazladan 50 avro ödenmektedir. Bu miktar cari net asgari ücreti aşmaktadır.

Yarı-zamanlı çalışan anneler için ise 255 avro destek ödemesi alabilirler.



Bu desteğin alınması için bakıcı için birtakım şartlar aranmaktadır. Bakıcının mutlaka 18 yaşını doldurmuş kadın olması şartının yanı sıra;

En geç kesin kayıt tarihinde “Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı” kapsamında sigortalı olması,

Anne ve çocukla aynı ilde ikamet ediyor olması, anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması (Aynı evde yaşıyorsa 3. derece dahil 3. dereceye kadar akrabalık bağı olmaması) (Örneğin çocuğun anneanne ve babaannesi proje kapsamı dışındadır. Çocukla aynı evde yaşamayan teyzesi ve halası proje kapsamında bakıcı olabilir.),

Proje kapsamında aynı zamanda anne olarak faydalanıcı olmaması,

En az 80 saatlik 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerin onaylı sertifikayla belgelendirilmesi ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekmektedir.

Proje başvuruları ön kayıt ve kesin kayıt başvuruları olarak ikiye ayrılmaktadır. Çalışan anne destek ödemesinden yararlanabilmek için sgk.gov.tr adresinden ilgili linke tıklayarak veya e-Devlet üzerinde arama çubuğuna “Eğitimli Çocuk Bakıcı” yazıp çıkan linke tıklayarak ön kayıt yapabilirler.

Ön kaydını yaptıran anneler kontenjan dahilinde sırası geldiğinde proje ofisleri tarafından e-Posta ve telefon ile kesin kayda çağrılacaktır. Bu nedenle anneler tarafından ön kayıt esnasında sisteme girilen e-Posta’ların kontrol edilmesi ve telefonlara cevap verilmesi önemlidir.