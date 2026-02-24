Menü Kapat
TÜMÜTümü

Çalışan başına 3 bin 500 lira nakit destek... Şartlar belli oldu! Kritik kredi detayı

Şubat 24, 2026 11:15
1
Çalışan başına 3 bin 500 lira nakit destek... Şartlar belli oldu! Kritik kredi detayı

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan imalat sektörüne aktarılacak 51 milyar liralık paketin detayları belli oldu. Emek yoğun sektörlerde istihdamını koruyan işverenlere, çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek verilecek. KOBİ'ler için 6 aya kadar anapara ödemesiz kredi imkânı sağlanacak. KOBİ'ler için 6 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi imkânı sağlanacak. 

2
Çalışan başına 3 bin 500 lira nakit destek... Şartlar belli oldu! Kritik kredi detayı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde geliştirdikleri İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynağı doğrudan imalat sektörünün hizmetine sunduklarını belirtti. 

3
finansman

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da imalat sanayisine 100 milyarlık finansman programının detaylarını açıkladı. Kacır, "KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli uygun koşullarda erişebilecek, finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşecek. 

4
Çalışan başına 3 bin 500 lira nakit destek... Şartlar belli oldu! Kritik kredi detayı

Finansman programı kapsamında KOBİ'lerimize kefalet desteği sunacağız. Emek yoğun 4 sektör dışındaki imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin, 2025 Kasım-Aralık ortalama istihdam düzeylerini koruma taahhüdü karşılığında, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB karşılayacak" bilgisini verdi.

5
işsizlik sigorta fonu

Sabah'ın haberine göre; İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 51 milyar liralık kaynak imalat sektörüne yönlendirilecek. Emek yoğun sektörlerde istihdamını koruyan işverenlere çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek verilecek. KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye ulaşacak. KOBİ'ler için 6 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi imkânı sağlanacak. Desteklerle yaklaşık 1 milyon 100 bin istihdamın korunması hedefleniyor. 221 binden fazla iş yeri destekten yararlanacak.

6
CUMBURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI 100 MİLYARLIK PROGRAMIN AYRINTILARI

CUMBURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI 100 MİLYARLIK PROGRAMIN AYRINTILARI

  • KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye ulaşacak.
  • Kredi 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli uygun koşullarda verilecek.
  • Finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşecek
  • KOBİ'lere kefalet desteği sunulacak.
  • Emek yoğun 4 sektör dışındaki imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler, 2025 Kasım-Aralık ortalama istihdam düzeylerini koruma taahhüdü karşılığında, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB karşılayacak.
  • Böylelikle yıllık finansman maliyeti, yüzde 23'e kadar düşmüş olacak.
  • Bu kapsamlı finansman programına, mart ayı başından itibaren başvurulabilecek.

7
51 MİLYARLIK PAKET NASIL İŞLEYECEK?

51 MİLYARLIK PAKET NASIL İŞLEYECEK?

  • İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 51 milyar liralık kaynak imalat sektörüne yönlendirilecek.
  • Emek yoğun sektörlerde istihdamını koruyan işverenlere çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek verilecek.
  • KOBİ'ler için 6 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi imkânı sağlanacak.
  • Desteklerle yaklaşık 1 milyon 100 bin istihdamın korunması hedefleniyor.
  • 221 binden fazla iş yeri destekten yararlanacak.

