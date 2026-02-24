Çalışan başına 3 bin 500 lira nakit destek... Şartlar belli oldu! Kritik kredi detayı

Kategoriler
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan imalat sektörüne aktarılacak 51 milyar liralık paketin detayları belli oldu. Emek yoğun sektörlerde istihdamını koruyan işverenlere, çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek verilecek. KOBİ'ler için 6 aya kadar anapara ödemesiz kredi imkânı sağlanacak. KOBİ'ler için 6 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi imkânı sağlanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde geliştirdikleri İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynağı doğrudan imalat sektörünün hizmetine sunduklarını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da imalat sanayisine 100 milyarlık finansman programının detaylarını açıkladı. Kacır, "KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli uygun koşullarda erişebilecek, finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşecek.
Finansman programı kapsamında KOBİ'lerimize kefalet desteği sunacağız. Emek yoğun 4 sektör dışındaki imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin, 2025 Kasım-Aralık ortalama istihdam düzeylerini koruma taahhüdü karşılığında, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB karşılayacak" bilgisini verdi.
Sabah'ın haberine göre; İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 51 milyar liralık kaynak imalat sektörüne yönlendirilecek. Emek yoğun sektörlerde istihdamını koruyan işverenlere çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek verilecek. KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye ulaşacak. KOBİ'ler için 6 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi imkânı sağlanacak. Desteklerle yaklaşık 1 milyon 100 bin istihdamın korunması hedefleniyor. 221 binden fazla iş yeri destekten yararlanacak.
CUMBURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI 100 MİLYARLIK PROGRAMIN AYRINTILARI
51 MİLYARLIK PAKET NASIL İŞLEYECEK?