Çalışan başına 3 bin 500 lira nakit destek... Şartlar belli oldu! Kritik kredi detayı

Sabah'ın haberine göre; İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 51 milyar liralık kaynak imalat sektörüne yönlendirilecek. Emek yoğun sektörlerde istihdamını koruyan işverenlere çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek verilecek. KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye ulaşacak. KOBİ'ler için 6 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi imkânı sağlanacak. Desteklerle yaklaşık 1 milyon 100 bin istihdamın korunması hedefleniyor. 221 binden fazla iş yeri destekten yararlanacak.