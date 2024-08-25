Çalışan emekliler dikkat! Emekli maaşınız kesilebilir: Yanlış kodlu prim detayı

25 Ağustos 2024 09:40 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 09:41

Emekli promosyonu için yarış kızıştı! Parayı en fazla yatıran banka belli oldu

Emekli promosyonu için yarış kızıştı! Parayı en fazla yatıran banka belli oldu

Emekli maaşları için hesaplar şimdiden yapılmaya başladı. Kademeli emeklilik ve Tamamlayıcı emeklilikle ilgili tartışmalar devam ediyor. Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli maaşı alıyor.

Bu emeklilerin bir bölümü çalışma hayatını sürdürüyor. SGK primleri yanlış bir kodla yatırılırsa çalışan emeklinin maaşı kesiliyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, böyle bir durumla karşılaşan emeklinin izleyeceği yolu anlattı.

EMEKLİ MAAŞINIZ ANINDA KESİLEBİLİR

Yeni Şafak’tan Cabir Turgut’un haberine göre, emekli olduktan sonra kısa ya da uzun süreli olarak bir işe giren emeklileri maaş kesintisi tehlikesi bekliyor. İşveren çalışan için sigorta başvuru yaparken iki tane kod bulunuyor.

Emekli olup tekrar çalışanların 02 kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi’nden girişinin yapılması gerekiyor. Bunun yerine 01 kodlu Tüm Sigorta Kolları üzerinden kayıt gerçekleştirilirse emekli maaşınız anında kesiliyor.

HEMEN SGK’YA BAŞVURUN

Çalışan emeklinin yanlış kod nedeniyle maaşının kesilmesi halinde neler yapılabilir? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz Sehven de olsa emekli çalışanların bu tür sıkıntılar yaşayabileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Hemen sigortanızı yapan ilgili şirkete başvurarak, hatalı girişin düzeltilmesini isteyin. İşveren gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra bağlı bulunduğunuz SGK’ya durumu bildirin.

Emekli aylığınızın kayıp olmadan ödenmesi gerektiğine dair talebinizi iletin. Böylece ödenmemiş olan emekli maaşınızın tamamını yaklaşık 20-25 gün gibi bir süre içerisinde alacaksınız”

Yılmaz, Tüm Sigorta Kolları'nda yüzde 37,5, emekli çalışanda ise yüzde 32 prim kesildiğini söyleyerek “Eylülden itibaren iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle bu orana yüzde 0,25 ekleme yapılacak” dedi.