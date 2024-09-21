Çalışan emeklileri ilgilendiren detay! ABD'de emekli vatandaş işten kovuldu, uzmanlar haklarını sıraladı

21 Eylül 2024 19:58 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 20:01

Milyonlarca yeni emekli vatandaşın veya çalışmaya devam eden emeklilerin merak ettiği sorulara uzmanlar cevap veriyor. Türkiye'de de çalışmaya devam eden birçok emekli vatandaş var. Küresel enflasyonun dengesizleştiği bu dönemde kişisel mali durum dengesini korumak çok önemli. Dünya genelinde bazı ülkelerde emekli olan vatandaşlar kişisel duruma bakılmaksızın hemen işten çıkarılabiliyor. ABD'de bir vatandaşın, ''63 yaşındayım, hayatım boyunca çok çalıştım ve emekliliğimi duyurduktan sonra kovuldum. Bu yasal mı?'' sorusu üzerine uzmanlar önerilerini sıraladı.

Emekli​ vatandaşları yakından ilgilendiren halk arasında en çok sorulan sorunun cevabı netleşmeye başladı. Bazı iş yerlerinde yaşlı vatandaşlar emekli olmasına rağmen ihtiyaç doğrultusunda çalışmaya devam ediyor.

EMEKLİ VE İŞVEREN​ ARASINDAKİ ANLAŞMA

Türkiye’de de emekli olmasına rağmen halen çalışan birçok vatandaş var. Yeni emekli olanların yöneticilerle yaptığı görüşme ve emekli durumunu bildirme nezaket olarak kabul ediliyor. Kişisel mali durumunuzu düzene sokmak için işverenle yapılan görüşmeler oldukça değerli.

Yeni emekli olanların en çok merak ettiği konuların başında iş verenlerin yasayı delip delmediği ve aniden işten çıkarmalar geliyor.

Bazı işyerlerinde emekli işçilerin çalıştırılması uygun görülmediğinden işverenler, işyeri içi yönetmelik veya tebliğlerle emekli olan çalışanların çalıştırılmalarına son verileceği kuralını getirebilir.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERECEĞİ DURUM

Uzmanlar emeklilik halinde işten çıkarma ancak herkese uygulanıyorsa, o durumda olan herkes işten çıkartılıyorsa hukuka uygun olduğunu belirtiyor. Örneğin 65 yaşının üzerinde ve emekliliğe hak kazanmış kişilerin çalıştırılmaya devam edilmeyeceği yönünde hüküm bulunan bir işyerinde 65 yaşını geçen herkesin iş sözleşmesi sona erdirilmelidir.

ABD'DE EMEKLİLİK SORUNU

ABD’nin bazı eyaletlerinde emeklilerle ilgili sorunlar artmaya başladı. MSN'de Christy Bieber tarafından verilen haberde uzmanlar ''63 yaşındayım, hayatım boyunca çok çalıştım ve emekliliğimi duyurduktan sonra kovuldum. Bu yasal mı?'' sorusuna üzerine çeşitli cevaplar verdi.

ABD’de emekli işçilere, işverenin Çalışan Emeklilik Gelir Güvenliği Yasası'nı (ERISA) ihlal ettiği takdirde hemen hukuka başvurmaları önerisi yapıldı.

ABD'de resmi emeklilik tarihinden önce işten çıkarılanlara emeklilik fonundan herhangi bir çekim yapmadan önce bir vergi danışmanıyla görüşülmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Uzmanlar konu hakkında görüşlerine şöyle devam etti:

Şirketiniz, eski işvereninize karşı belirli davaları açma hakkınızdan feragat etmenizi sağlamanın bir yolu olarak kıdem tazminatı teklif edebilir. Fesih anlaşmasını imzalama konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız, bir avukat veya diğer profesyonel finans uzmanları, herhangi bir şeyi imzalamayı kabul etmeden önce haklarınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Mümkün olan en adil tazminat paketini müzakere etmeyi hedefleyin! İşvereninizden sağlık sigortasını desteklemeye devam etmesini isteyin. Çoğu eyalette, 62 yaşından sonra işinizi kaybettiyseniz ve çalışmaya devam etmeyi planlıyorsanız, "haklı bir nedenle" işten çıkarılmadığınız sürece işsizlik yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ulusal Yaşlanma Konseyi'ne (NCOA) göre, 62 yaş sınırına ulaştıysanız, Sosyal Güvenlik ödemelerini alırken aynı zamanda işsizlik yardımı da alabilirsiniz. Ancak NCOA'nın da belirttiği gibi, eğer kıdem tazminatı aldıysanız veya emeklilik maaşı alıyorsanız, işsizlik tazminatınız azaltılabilir.

İşvereniniz sağlık sigortasını sübvanse etmiyorsa, COBRA olarak bilinen federal yasa kapsamında işveren tabanlı kapsamınızı bir süreliğine koruyabilirsiniz.