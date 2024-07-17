Çalışan EYT'liye prim şoku: Hazine yüzde 5'lik desteği kaldırdı! Uzmanlardan EYT'lilere işsizlik uyarısı

17 Temmuz 2024 09:50 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:54

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EYT yasasıyla beraber 20 yıldır çözülemeyen mağduriyet ortadan kalkmış oldu. Milyonlarca kişi düzenlemenin Meclis’ten geçmesiyle emekli oldu. EYT kapsamında emekli olanların yüzde 46’lik kısmı ise çalışma hayatına devam ediyor. Hükümet kanadından gelen işverene destek primi açıklaması ise EYT’lilerin işsiz kalacağı şeklinde yorumlandı.

DESTEK PRİMİNİ SONLADIRIYORUZ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler dün en düşük emekli maaşıyla beraber çalışma hayatını yakından ilgilendiren açıkmalar yaptı. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak ifade edilirken işverene sağlanan yüzde 5 destek primi hakkında da konuştu.

Güler "Sigorta kolları prim oranını yüzde 2,25’e çıkarıyoruz.

8 Eylül 1999 dahili öncesinde sigortalı sayılanlardan ilk defa yaşlılık aylığı bağlananın aynı iş yerinde çalışmaları dahilinde işverenlere sağlanan 5 puanlık destek priminin Hazine tarafından ödenmesi uygulamasını sonlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

EYT kapsamında (5510-geçici 95 inci madde) emekli olanların en son çalıştıkları özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalışmaya başlamaları halinde SGDP işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanmasına ilişkin sigorta prim teşvikinin uygulaması hakkında 14/4/2023 tarihli ve 2023/19 Sayılı SGK Genelgesi yayımlanmıştı. Böylelikle bu prim kaldırılmış oldu.

EYT’LİLER İŞSİZ KALABİLİR

Gazeteci Turhan Bozkurt ise milyonların ilgilendiren konuya dair önemli detaylara dikkat çekerek sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu.

Bozkurt şu ifadeleri kullandı:

EYT Kanunu ile emekli olan ve aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi Hazine tarafından karşılanıyordu.

Yüzde 5'lik destek kalktı. İşveren maliyet artışını sineye çekmeyebilir.

Muhtemelen EYT'li çalışanların ekseriyeti işini kaybedecek” dedi.

EYT’NİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz yıl yasalaşan EYT’nin bütçeye olan maliyeti de belli oldu. EYT uygulaması kapsamında önümüzdeki 17 yılda eksik prim günlerini de tamamlayarak toplamda 4 milyon 800 bin kişi emekli olacak.

2023 yılı sonu itibariyle EYT kapsamında 2 milyon kişi emekli olurken, bunların yaş ortalaması 48,1 olarak tespit edildi. EYT'nin 2024 yılı maliyeti, toplamda 577,3 milyar TL olarak belirlendi.