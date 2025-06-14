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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Çalışanlar dikkat! Maaşınızdan kesilen parayı geri alabilirsiniz: Duyan e-Devlet'e koşuyor

Birçok çalışan, farkında bile olmadan her ay maaşından kesilen katkı paylarıyla BES’te önemli birikimler yapıyor. Otomatik katılım sistemiyle dahil olunan bu süreçte, biriken paraların varlığı çoğu zaman gözden kaçıyor. Ancak bu “gizli” tasarrufları görmek sandığınızdan kolay. Peki, bu birikimleri nereden öğrenebiliriz? İşte detaylar…

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 15:02

Her ay maaşınızdan yapılan küçük kesintilerin yıllar içinde önemli bir birikime dönüştüğünü biliyor muydunuz? Birçok çalışan, özellikle otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil edildiğini fark etmeden yüklü miktarda para biriktirebiliyor. Ancak bu paranın farkında olmayan binlerce kişi, yıllarca dokunmadığı bu tutarları kontrol etmediği takdirde devlete kaptırabiliyor.

Çalışanlar dikkat! Maaşınızdan kesilen parayı geri alabilirsiniz: Duyan e-Devlet'e koşuyor

GİZLİ BİRİKİMİNİZİ E-DEVLET’TEN ÖĞRENİN

Bu birikimin izini sürmek aslında oldukça kolay. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Bireysel Emeklilik Sistemi” yazarak adınıza biriken BES tutarlarını saniyeler içinde öğrenebilirsiniz. Hangi emeklilik şirketine bağlı olduğunuzu, toplam birikim miktarınızı ve sistemde aktif olarak bulunup bulunmadığınızı bu sayfadan görebilirsiniz. Dilerseniz sistemden ayrılarak biriken paranızı çekmeniz de mümkün.

Çalışanlar dikkat! Maaşınızdan kesilen parayı geri alabilirsiniz: Duyan e-Devlet'e koşuyor

SADECE BES DEĞİL! UNUTULAN ÖDEMELERİ DE KONTROL EDİN

BES dışında gözden kaçan bir diğer önemli alan ise “Şahıs Ödemeleri” bölümüdür. e-Devlet’te yer alan bu sekmeden doğum yardımı, süt parası, cenaze yardımı, yol parası gibi devletten hak kazanmış olabileceğiniz ödemeleri kontrol edebilirsiniz. Pek çok vatandaş, zamanında hak ettiği ancak başvuru yapmadığı için alamadığı bu ödemelerin varlığından yıllar sonra haberdar oluyor.

Çalışanlar dikkat! Maaşınızdan kesilen parayı geri alabilirsiniz: Duyan e-Devlet'e koşuyor

PARANIZI ALMAK ÇOK KOLAY

e-Devlet’te yaptığınız sorgulama sonucunda adınıza ödeme yapıldığını görürseniz, bu parayı almak için sadece kimliğinizle en yakın PTT şubesine gitmeniz yeterli. Ödemeniz anında elden teslim ediliyor. Hiç farkında olmadığınız bu paralar bazen hiç beklemediğiniz bir anda imdadınıza yetişebilir.

Çalışanlar dikkat! Maaşınızdan kesilen parayı geri alabilirsiniz: Duyan e-Devlet'e koşuyor

UZUN SÜRE ALINMAZSA DEVLETE KALIYOR

Talep edilmeyen BES birikimleri, yasal süre dolduğunda Hazine’ye aktarılabiliyor. Uzmanlar, vatandaşların bu tür haklarını kaybetmemek için düzenli aralıklarla e-Devlet hesaplarını kontrol etmelerini öneriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Beste biriken para nasıl çekilir?
Sistemde kayıtlı olan sigorta şirketi ile veya banka iletişime geçerek Bireysek Emeklilik Sistemi'nde biriken paranı çekmek için talepte bulunabilirsin. BES paranı alabilmek için e-Devlet sistemi üzerinden işlem yapamazsın.
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#Ekonomi
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