Çalışanlar dikkat! Maaşınızdan kesilen parayı geri alabilirsiniz: Duyan e-Devlet'e koşuyor

Birçok çalışan, farkında bile olmadan her ay maaşından kesilen katkı paylarıyla BES’te önemli birikimler yapıyor. Otomatik katılım sistemiyle dahil olunan bu süreçte, biriken paraların varlığı çoğu zaman gözden kaçıyor. Ancak bu “gizli” tasarrufları görmek sandığınızdan kolay. Peki, bu birikimleri nereden öğrenebiliriz? İşte detaylar…
Her ay maaşınızdan yapılan küçük kesintilerin yıllar içinde önemli bir birikime dönüştüğünü biliyor muydunuz? Birçok çalışan, özellikle otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil edildiğini fark etmeden yüklü miktarda para biriktirebiliyor. Ancak bu paranın farkında olmayan binlerce kişi, yıllarca dokunmadığı bu tutarları kontrol etmediği takdirde devlete kaptırabiliyor.
Bu birikimin izini sürmek aslında oldukça kolay. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Bireysel Emeklilik Sistemi” yazarak adınıza biriken BES tutarlarını saniyeler içinde öğrenebilirsiniz. Hangi emeklilik şirketine bağlı olduğunuzu, toplam birikim miktarınızı ve sistemde aktif olarak bulunup bulunmadığınızı bu sayfadan görebilirsiniz. Dilerseniz sistemden ayrılarak biriken paranızı çekmeniz de mümkün.
BES dışında gözden kaçan bir diğer önemli alan ise “Şahıs Ödemeleri” bölümüdür. e-Devlet’te yer alan bu sekmeden doğum yardımı, süt parası, cenaze yardımı, yol parası gibi devletten hak kazanmış olabileceğiniz ödemeleri kontrol edebilirsiniz. Pek çok vatandaş, zamanında hak ettiği ancak başvuru yapmadığı için alamadığı bu ödemelerin varlığından yıllar sonra haberdar oluyor.
e-Devlet’te yaptığınız sorgulama sonucunda adınıza ödeme yapıldığını görürseniz, bu parayı almak için sadece kimliğinizle en yakın PTT şubesine gitmeniz yeterli. Ödemeniz anında elden teslim ediliyor. Hiç farkında olmadığınız bu paralar bazen hiç beklemediğiniz bir anda imdadınıza yetişebilir.
Talep edilmeyen BES birikimleri, yasal süre dolduğunda Hazine’ye aktarılabiliyor. Uzmanlar, vatandaşların bu tür haklarını kaybetmemek için düzenli aralıklarla e-Devlet hesaplarını kontrol etmelerini öneriyor.