Çalışanlar, emekliler, memurlar dikkat! Merkez bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

20 Aralık 2024 10:17 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:26

Emekli, memur ve çalışanların merakla beklediği yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklandı. Buna göre katılımcıların yıl sonu dolar/TL ve büyüme beklentisi düşerken enflasyon beklentisi arttı. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,28 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonuna ilişkin dolar​, faiz, enflasyon​ ve büyüme beklentilerini içeren aralık ayı anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,28 olarak gerçekleşti. Yıl sonu dolar kuru beklentisi 35,30 TL oldu.

ARALIK AYINA İLİŞKİN PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlanmış aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

Ankete göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,81 iken, bu

anket döneminde yüzde 45,28 oldu.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Aralık ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,20 iken, bu anket döneminde yüzde 27,07 olarak belirlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,33 ve yüzde 18,47 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Ankete göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 35,72 TL iken, bu anket döneminde 35,30 TL oldu.

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,75 TL iken, bu anket döneminde 43,23 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ GERİLEDİ

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

CARİ AY SONU GECELİK FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 iken, bu anket döneminde yüzde 48,59 oldu.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ

TCMB​ bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 iken, bu anket döneminde yüzde 48,51 oldu.