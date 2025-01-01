Çalışanlar için 2025 pazarlık yılı olacak! İş dünyası için yeni dönemeç: İşçi ve memurlar için her şey sil baştan

01 Ocak 2025 11:30 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 12:30

Çalışma yaşamında 2025 pazarlıklar yılı olacak. . Kamu çalışanının ve memurun toplu sözleşmesi, özel sektör çalışanları herkesi ilgilendiren kurallarda önemli değişiklikler yaşanacak. Esnek çalışama ve SGK sisteminde değişiklik gibi birçok önemli düzenleme hayata geçecek. İşte yeni yılda işçi ve memur toplu sözleşme görüşmeleri, esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması ve diğer yaşanacak gelişmeler ve ayrıntıları.

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Yeni yıl çalışma hayatında devrim yılı olacak. İş dünyasını 2025'te büyük değişiklikler bekliyor. Çalışma hayatında yeni dönemle birlikte işçi ve memur​ hakları yeniden şekillenecek. Toplu sözleşmelerde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Ayrıca SGK sisteminde de köklü değişiklikler yaşanacak. İşte yeni çalışma dönemine dair her şey.

MEMUR VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İÇİN YENİ DÖNEM

Yeni yılda çalışma hayatında önemli değişiklikler yaşanacak. Kamu çalışanının ve memurun toplu sözleşmesi, özel sektör çalışanları herkesi ilgilendiren kurallar yeniden belirlenecek. Esnek çalışamadan, SGK sisteminde değişikliğe kadar birçok adım atılacak.

ÇALIŞANIN MAAŞI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI DEĞİŞECEK

İşte 2025’te milyonlarca kişiyi bekleyen o düzenlemeler;

KAMU İŞÇİ SÖZLEŞMELERİNDE ZAM DÜZENLEMESİ

Ocak zammının ardından toplu sözleşme süreci aralık ayında yeniden başlayacak. Ağustos ayında başlayacak olan memur toplu sözleşme görüşmelerinde, 2026 ve 2027 yıllarındaki maaş ve aylık zamları masaya yatırılacak. 2025-26 yıllarını kapsayacak kamu işçi sözleşmeleri zam oranları açısından yeniden belirlenecek. Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık, İl Özel İdaresi, Karayolları gibi kurumlarda çalışan işçilerin yanı sıra TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ bünyesindeki 200 bin işçi, görüşmelerin ana gündemini oluşturacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN DAHA YÜKSEK ZAM TALEBİ

Yaklaşık 1 milyona yakın kamu işçisi için işçi konfederasyonları ile hükümet arasında kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü imzalanıyor. 2 yıllık olan sözleşme son olarak Mayıs 2023’te imzalanmıştı. 2025 yılında yeni sözleşme imzalanacak. Memur ve memur emeklilerinin 2026-27 zamları ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde netleşecek. 2025’ye planlanan yüzde 6+5 oranındaki zam teklifine karşın daha yüksek oranlarda zam talebinin masaya gelmesi bekleniyor.

ÖZEL SEKTÖR PAZARLIĞI

Özelde ise başta tekstil olmak üzere bazı sektörlerde işsizliğin gündeme gelebileceği belirtilirken yılın ikinci yarısında metal sektöründe grup sözleşme görüşmeleri başlayacak. Metal iş kolunda yaklaşık 150 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşmeler özel sektörün en büyük pazarlığı olacak.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ HAYATA GEÇECEK

Esnek çalışma modelinde yasal süreç için hazırlıklara başladı. Milyonlarca çalışanın mesai saatlerinde değişiklik yapılması yönünde kararlar alınacak. Uzaktan, kısmi, geçici süreli çalışma ve platform çalışması gibi modeller iş dünyasının ihtiyaçları ve çalışanların iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuata eklenecek.

İŞ KANUNU GÜNCELLENECEK

Çalışma kanunu değişiyor. Yeniden düzenlenecek olan iş kanununda haftalık çalışma saatinin 40’a düşmesi ve esnek çalışma sistemine ait tanımlamanın değişmesi bekleniyor. Yapılacak mevduat düzenlemeleri ile işgücü piyasalarında güvence ve esneklik sağlanacak. Ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenleme yapılması planlanıyor.

MESLEK LİSELERİ VE ÜNİVERSİTELER YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Bölgesel kalkınma odaklı projeler kapsamında ihtisaslaşmış üniversiteler ve meslek liseleri iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik eğitim verecek şekilde düzenlenecek.